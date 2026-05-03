Scudetto nerazzurro, il Varesotto festeggia: caroselli in piazza Montegrappa e alla fontana di Gallarate

Il triplice fischio di San Siro ha fatto esplodere anche il Varesotto. Dopo il 2-0 rifilato al Parma nella serata di domenica 3 maggio, con i gol di Thuram e Mkhitaryan a consegnare all’Inter il 21° scudetto della sua storia, i tifosi nerazzurri della provincia hanno preso d’assalto i luoghi simbolo dei grandi festeggiamenti calcistici locali.

Galleria fotografica La festa per lo scudetto dell’Inter a Varese 4 di 18

A Varese, piazza Montegrappa si è colorata di nerazzurro nel giro di pochi minuti dal fischio finale. Clacson, cori, bandiere e fumogeni: la piazza del centro città, tradizionale punto di ritrovo per le grandi notti del calcio, ha ospitato centinaia di tifosi in delirio, con i caroselli di auto che hanno animato il cuore della città fino a tarda notte.

Stessa scena a Gallarate, dove la fontana di piazza San Lorenzo — l’altro palcoscenico classico delle esultanze interiste nel Varesotto — ha fatto da sfondo a una festa altrettanto rumorosa e partecipata. Sciarpe al vento, cori da stadio e qualche lacrimuccia di commozione: anche per i tifosi gallaratesi, la notte del 3 maggio 2026 resterà a lungo nella memoria.

L’Inter ha vinto il campionato con 10 punti di vantaggio sul Napoli di Conte e 12 sul Milan di Allegri, con quattro giornate ancora da disputare. A guidarla Cristian Chivu, alla sua prima stagione sulla panchina nerazzurra, che è diventato così il secondo nella storia del club a vincere il titolo sia da calciatore che da allenatore — un’impresa riuscita prima di lui soltanto ad Armando Castellazzi nel 1937-38.

C’è anche un dato storico a rendere la serata ancora più speciale: l’Inter non festeggiava uno scudetto in casa propria da 37 anni, dall’ormai leggendario 28 maggio 1989 contro il Napoli.

In campo, a decidere la partita sono stati il destro di Thuram, imbeccato da Zielinski, e il raddoppio di Mkhitaryan, servito impeccabilmente da Lautaro Martinez a dieci minuti dalla fine.

Per i tifosi nerazzurri del Varesotto, una notte da ricordare. Nelle piazze della provincia, la festa è andata avanti finché la voce lo ha permesso.