“Se la memoria cammina, la mafia arretra”: Varese chiama i giovani alla Marcia della Pace per la Legalità

Sabato 23 maggio Varese vivrà un pomeriggio intenso di memoria, impegno e partecipazione civile in occasione della Giornata Nazionale della Legalità, dedicata al ricordo delle stragi di Capaci e di Via d’Amelio.

La Marcia della Pace, promossa da UCIIM Varese – sezione Paolo Borsellino e Rocco Chinnici in collaborazione con il Comune di Varese, prenderà avvio presso i Giardini Estensi già dalle ore 16.00 e vedrà la presenza di cittadini, scuole, associazioni, amministratori e giovani provenienti da tutto il territorio.

Sarà un momento particolarmente significativo grazie alla presenza di Massimo Caponnetto, testimone diretto di una delle pagine più difficili e coraggiose della storia italiana. La sua partecipazione rappresenta un ponte tra memoria e futuro, tra chi ha vissuto il dolore degli anni delle stragi e le nuove generazioni chiamate oggi a custodire quei valori.

«L’appello che vogliamo lanciare è soprattutto ai ragazzi e ai giovani: esserci conta. Due ore di condivisione possono sembrare poche, ma possono diventare un segno potente di consapevolezza e responsabilità. Partecipare alla marcia significa scegliere da che parte stare. Significa dire che il sacrificio di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, degli agenti delle scorte e di tutte le vittime innocenti di mafia non appartiene soltanto al passato, ma continua a interrogare il presente di ciascuno di noi. Vogliamo che Varese diventi, simbolicamente, scenario di legalità come Palermo. Una città capace di educare alla giustizia, al rispetto delle regole e alla cittadinanza attiva. Una città che non dimentica e che sceglie di camminare insieme nel nome della memoria e della speranza.» dichiara il presidente di UCIIM Varese il presidente Filippo Tomasello.

«Come UCIIM Varese, associazione di insegnanti, dirigenti scolastici, educatori e formatori, sentiamo forte il dovere di continuare a seminare germogli di legalità nelle scuole e nella società. In questi anni abbiamo avuto l’onore di incontrare familiari delle vittime, magistrati, uomini delle istituzioni e testimoni che hanno vissuto in prima persona il periodo delle stragi mafiose. Da ciascuno di loro abbiamo imparato che educare alla legalità significa educare alla libertà, alla coscienza critica e alla responsabilità», continuano da UCIIM.

«Per questo rivolgiamo un invito speciale anche ai tanti docenti, soci e amici della nostra associazione: partecipiamo insieme, facciamoci esempio per i più piccoli. I giovani hanno bisogno di adulti credibili, capaci di testimoniare con la presenza e con l’impegno quotidiano che la legalità non è una parola astratta, ma uno stile di vita», conclude Filippo Tomasello.

Il 23 maggio non sarà soltanto una commemorazione. Sarà una scelta collettiva. Un cammino condiviso per affermare che la memoria, quando diventa educazione e partecipazione, può davvero cambiare il futuro.