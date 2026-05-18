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Secondo appuntamento con Il Festival Barocco a Varese: rivive il Ducato di Milano

Un viaggio dal Rinascimento al Barocco attraverso compositori nati e vissuti nel ducato come Gaffurio, Cima o Grancini. Scopriremo anche il rapporto di Frescobaldi, Monteverdi e Cavalli con la città di Milano

FESTIVAL BAROCCO DE GLI SPEZIALI 2026 -XII EDIZIONE, Chiesa di S.Imerio (VA)
Spettacoli

22 Maggio 2026

Secondo appuntamento del Festival Barocco de Gli Speziali
L’arte musicale nel DUCATO DI MILANO ci accompagnerà in un viaggio dal Rinascimento al Barocco attraverso compositori nati e vissuti nel ducato come Gaffurio, Cima o Grancini. Scopriremo anche il rapporto di Frescobaldi, Monteverdi e Cavalli con la città di Milano.
Marta Bonomi – soprano, Irene Petrali – contralto, Nicola Moneta – viola da gamba, Giuseppe Reggiori -direttore al cembalo.

Maggiori Informazioni

18 Maggio 2026

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

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