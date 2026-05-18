Tempo Libero
Secondo appuntamento con Il Festival Barocco a Varese: rivive il Ducato di Milano
Un viaggio dal Rinascimento al Barocco attraverso compositori nati e vissuti nel ducato come Gaffurio, Cima o Grancini. Scopriremo anche il rapporto di Frescobaldi, Monteverdi e Cavalli con la città di Milano
Secondo appuntamento del Festival Barocco de Gli Speziali
L’arte musicale nel DUCATO DI MILANO ci accompagnerà in un viaggio dal Rinascimento al Barocco attraverso compositori nati e vissuti nel ducato come Gaffurio, Cima o Grancini. Scopriremo anche il rapporto di Frescobaldi, Monteverdi e Cavalli con la città di Milano.
Marta Bonomi – soprano, Irene Petrali – contralto, Nicola Moneta – viola da gamba, Giuseppe Reggiori -direttore al cembalo.