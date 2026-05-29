Sedici giovani artisti queer in mostra tra Busto e Milano: nasce “Senzavincoli”

Sedici giovani artisti queer, due sedi espositive e un mese di incontri aperti al pubblico. Si chiama “Senzavincoli” il progetto che accompagnerà il Pride Month tra Busto Arsizio e Milano e che farà tappa anche a Materia, lo spazio libero di VareseNews a Castronno, con un appuntamento in programma mercoledì 3 giugno alle 20.00.

Promossa da Coop Lombardia insieme a una rete di associazioni e realtà del territorio, l’iniziativa nasce per offrire visibilità ad artisti che raccontano identità, corpi e percorsi personali attraverso linguaggi diversi: dalla fotografia alla pittura, dall’installazione alla performance. Le opere saranno esposte per tutto il mese di giugno all’Aula Ali della Libertà di Busto Arsizio e al POP! Bar di Milano.

Il progetto coinvolge sedici artisti e artiste e si propone di utilizzare l’arte come strumento di racconto e di espressione, offrendo uno spazio in cui le persone possano raccontarsi senza filtri e senza pregiudizi. Tra gli appuntamenti in calendario figurano una serie di incontri pubblici che porteranno il confronto anche fuori dagli spazi espositivi.

Il primo appuntamento in provincia di Varese sarà proprio quello ospitato da Materia mercoledì 3 giugno. Dalle 20 è previsto un rinfresco curato da Fabio Longhin insieme ai ragazzi di Progetti Fantasia, mentre alle 21 prenderà il via il “Senzavincoli Talk”.

A confrontarsi con il pubblico saranno gli artisti Giacomo Agnello Modica, Niccolò Quaresima, Annalisa Cermignani e Alice Zanchi insieme a Matteo Bianchi e Francesco Funaro del collettivo Giargiame. Interverranno inoltre Alice Millefanti e Tommaso Tramonte di Arcigay Varese e Italo Carloni di Agedo. La serata sarà accompagnata anche da una performance di live body painting dell’artista Giada Gilardoni, che trasformerà il corpo in un vero e proprio mezzo espressivo.

Materia Spazio Libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.