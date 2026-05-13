Segnaletica sbiadita e strisce invisibili, la provocazione dei cittadini di Capolago: «Se non le rifà il Comune, paghiamo noi»

Stop cancellati dall’usura, zebre pedonali quasi invisibili e asfalto che ha perso ogni punto di riferimento per gli automobilisti. Succede nel cuore di Capolago, tra piazza Santissima Trinità e via del Gaggio, dove la segnaletica orizzontale è ormai ridotta a un ricordo sbiadito. Una situazione di potenziale pericolo che sta sollevando più di una lamentela tra i residenti, preoccupati soprattutto per la sicurezza dei pedoni in aree particolarmente sensibili del rione.

A farsi portavoce del malcontento è il consigliere comunale di Forza Italia, Mimmo Esposito, contattato da diversi cittadini per segnalare la criticità delle strade del comparto. Sotto la lente ci sono soprattutto i punti di maggiore aggregazione, frequentati quotidianamente da giovani e giovanissimi, come le aree nei pressi del campo sportivo del Bosto e le zone vicine ai principali esercizi pubblici del centro paese, dove la visibilità della segnaletica stradale è ormai ridotta al minimo.

«Dal Comune mi dicono che, nell’immediato, non sono programmati interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale nella zona di Capolago – spiega Esposito -. Presenterò un intervento mirato durante la prossima seduta del consiglio comunale per chiedere ufficialmente alla giunta un cambio di rotta e lo stanziamento di fondi per la sicurezza viabilistica del quartiere. I cittadini sono talmente arrabbiati che mi hanno detto: “Se il Comune non ha intenzione di muoversi, siamo pronti a fare una colletta, raccogliere i fondi tra residenti e rifarle noi, di tasca nostra, le linee bianche sulla strada”. Non si può fare, è una provocazione, ma fotografa lo stato d’animo di queste persone».