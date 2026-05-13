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Segnaletica sbiadita e strisce invisibili, la provocazione dei cittadini di Capolago: «Se non le rifà il Comune, paghiamo noi»

Protesta raccolta dal consigliere Mimmo Esposito (Forza Italia) che porterà la questione in consiglio comunale

Generico 11 May 2026

Stop cancellati dall’usura, zebre pedonali quasi invisibili e asfalto che ha perso ogni punto di riferimento per gli automobilisti. Succede nel cuore di Capolago, tra piazza Santissima Trinità e via del Gaggio, dove la segnaletica orizzontale è ormai ridotta a un ricordo sbiadito. Una situazione di potenziale pericolo che sta sollevando più di una lamentela tra i residenti, preoccupati soprattutto per la sicurezza dei pedoni in aree particolarmente sensibili del rione.

A farsi portavoce del malcontento è il consigliere comunale di Forza Italia, Mimmo Esposito, contattato da diversi cittadini per segnalare la criticità delle strade del comparto. Sotto la lente ci sono soprattutto i punti di maggiore aggregazione, frequentati quotidianamente da giovani e giovanissimi, come le aree nei pressi del campo sportivo del Bosto e le zone vicine ai principali esercizi pubblici del centro paese, dove la visibilità della segnaletica stradale è ormai ridotta al minimo.

Generico 11 May 2026

«Dal Comune mi dicono che, nell’immediato, non sono programmati interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale nella zona di Capolago – spiega Esposito -. Presenterò un intervento mirato durante la prossima seduta del consiglio comunale per chiedere ufficialmente alla giunta un cambio di rotta e lo stanziamento di fondi per la sicurezza viabilistica del quartiere. I cittadini sono talmente arrabbiati che mi hanno detto: “Se il Comune non ha intenzione di muoversi, siamo pronti a fare una colletta, raccogliere i fondi tra residenti e rifarle noi, di tasca nostra, le linee bianche sulla strada”. Non si può fare, è una provocazione, ma fotografa lo stato d’animo di queste persone».

Generico 11 May 2026

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Pubblicato il 13 Maggio 2026
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