“Segui l’aquilone”: Sogniamo Casorate chiude giovedì la sua campagna elettorale

L’immagine dell’aquilone rosso guida immediatamente lo sguardo e diventa il simbolo della festa finale della campagna elettorale di Sogniamo Casorate, la lista che sostiene la candidatura a sindaco di Tiziano Marson. La lista invita a “seguire l’aquilone”, trasformando il simbolo in un filo conduttore che conduce alla serata conclusiva: un’occasione per ritrovarsi tra chiacchiere, sogni e un bel rinfresco.

La serata finale è in programma giovedì 21 maggio a Riviscera dalle ore 21:00: un momento di condivisione e ascolto reciproco. «Una serata insieme per incontrarsi, ascoltarsi e guardare al futuro di Casorate con idee, persone e voglia di comunità». Questo approccio sottolinea l’attenzione della lista alla partecipazione diretta dei cittadini, valorizzando il dialogo e il confronto come strumenti fondamentali per costruire progetti condivisi.

È stata l’idea forte portata in campagna elettorale: l’idea che si debba e si possa costruire una convivenza in paese che sia più pacata, più aperta al contributo di tutti, meno attraversata da polemiche.

Sogniamo Casorate sottolinea di aver cercato, nei mesi della campagna elettorale, di raccogliere “letteralmente, i vostri sogni”, creando un percorso fondato sulla partecipazione e sulle energie nuove provenienti dalla comunità. La chiusura della campagna riprende lo stesso spirito con cui era iniziata: “stando insieme alle persone”. La serata offrirà musica, incontri e racconti dei mesi vissuti insieme, consolidando il senso di appartenenza e il lavoro comune.

Tra le iniziative della serata, spicca l’intervento musicale di Javier Perez Forte, che accompagnerà i momenti di incontro con note capaci di rafforzare la convivialità e l’atmosfera di festa.