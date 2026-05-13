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Sei medici di medicina generale scelgono il territorio dell’Asst Sette Laghi: gli ambiti carenti sono 172

In base alle domande presentate, la Sette Laghi ha definito la graduatoria dei candidati per assegnare l'incarico che avverrà, a livello regionale, il 26 maggio

medico ginecologo

Sono sei le domande presentate dai medici di medicina generale per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti dell’Asst Sette Laghi. È quanto emerge dalla delibera approvata dal direttore generale Mauro Moreno il 6 maggio 2026, con cui è stata definita la graduatoria aziendale relativa agli incarichi vacanti sul territorio.

Gli ambiti carenti fotografano una situazione molto complessa per la medicina di base : solo nell’area di Varese, Brinzio e Lozza mancano 27 medici. il numero più alto tra tutti i distretti individuati dall’azienda sanitaria. Seguono gli 11 incarichi vacanti nell’area del Medio Lago e Gavirate e altri 11 tra Dumenza, Agra, Curiglia con Monteviasco, Maccagno, Tronzano Lago Maggiore e Luino. L’area più critica riguarda la zona di Mornago, Daverio così come Malnate. Attualmente sono cinque gli ambulatori medici temporanei : Gazzada, Malnate, Laveno, Mesenzana ed Arcisate.

Sono scoperti:

  • 10 posti tra Cadrezzate con Osmate, Travedona Monate, Ispra, Comabbio, Ternate, Varano Borghi e Vergiate;
  • 10 posti tra Lonate Ceppino e Tradate;
  • 9 posti tra Venegono Inferiore, Venegono Superiore e Vedano Olona;
  • 8 posti a Malnate;
  • 6 posti nell’area di Azzio, Cuvio, Orino, Castello Cabiaglio, Cocquio Trevisago e Gemonio;
  • 6 posti tra Laveno Mombello e Sangiano;
  • 4 posti tra Sesto Calende e Mercallo.

Le domande presentate vanno a colmare alcune delle criticità

Un candidato ha presentato quattro preferenze territoriali, indicando  Azzate, Brunello e Buguggiate ma anche Gazzada Schianno e Morazzone, Sesto Calende e Mercallo e Malnate.

Un altro, ammesso con riserva per verifica dei titoli, ha invece scelto due grandi ambiti dell’area nord del Varesotto: Besano, Brusimpiano, Cuasso al Monte, Porto Ceresio e Cremenaga, Lavena Ponte Tresa, Cadegliano Viconago, Marchirolo e Cugliate Fabiasco.

Il terzo medico in graduatoria ha indicato una sola preferenza: l’ambito di Varese, Brinzio e Lozza.

Il quarto ha indicato esclusivamente l’ambito di Gazzada Schianno e Morazzone,  il quinto ha espresso la preferenza per Laveno Mombello, Leggiuno e Sangiano e il sesto candidato ha invece scelto l’ambito di Venegono Inferiore, Venegono Superiore e Vedano Olona.

Rimangono delle criticità come quella del Medio Lago-Gavirate o dell’area di Tradate e Lonate Ceppino, dove non risultano  preferenze espresse dai candidati nella graduatoria pubblicata.

Per alcuni territori l’azienda sanitaria ha inoltre disposto vincoli precisi sull’apertura degli ambulatori: i medici che accetteranno l’incarico dovranno attivare la sede nei comuni di Buguggiate, Daverio e Casale Litta, Rancio Valcuvia, Maccagno con Pino e Veddasca e Valganna-Castelseprio.

La convocazione per l’assegnazione definitiva degli incarichi a livello regionale è fissata per il 26 maggio 2026.

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Pubblicato il 13 Maggio 2026
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