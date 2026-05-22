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“Semplicemente Mia”, le canzoni di Mia Martini in uno spettacolo live a Cavaria

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di Mia Martini

Mia Martini
Spettacoli

23 Maggio 2026

[Disegno opera dell’artista Antonella Valdemarca]

Sabato 23 maggio alle ore 21 presso Piazza Pertini a Cavaria con Premezzo, è in programma il concerto

SEMPLICEMENTE MIA

omaggio al talento indimenticato di Mia Martini.

Sul palco si esibirà la voce di Cristina Trotta, accompagnata da Fausto Gasberti al basso, Gianni Chiarello e Gianni Digilio alle chitarre, Sandro Zampieri al pianoforte, Silvano Ferro alla batteria.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati della cantante – scomparsa nel 1995 a Cardano al Campo – e delle sue canzoni.

Alle ore 19 apertura stand gastronomico a cura della Pro Loco.

Evento gratuito

22 Maggio 2026
Redazione VareseNews
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