Oggiona con Santo Stefano
“Semplicemente Mia”, le canzoni di Mia Martini in uno spettacolo live a Cavaria
Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di Mia Martini
23 Maggio 2026
[Disegno opera dell’artista Antonella Valdemarca]
Sabato 23 maggio alle ore 21 presso Piazza Pertini a Cavaria con Premezzo, è in programma il concerto
SEMPLICEMENTE MIA
omaggio al talento indimenticato di Mia Martini.
Sul palco si esibirà la voce di Cristina Trotta, accompagnata da Fausto Gasberti al basso, Gianni Chiarello e Gianni Digilio alle chitarre, Sandro Zampieri al pianoforte, Silvano Ferro alla batteria.
Un appuntamento imperdibile per gli appassionati della cantante – scomparsa nel 1995 a Cardano al Campo – e delle sue canzoni.
Alle ore 19 apertura stand gastronomico a cura della Pro Loco.
Evento gratuito
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