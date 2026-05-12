“Sempre pronti a donare”: dai McDonald’s della provincia i pasti caldi per chi ha bisogno

Il marchio di fast food più famoso al mondo incontra i bisogni di chi, difficilmente, può permettersi di pranzare fuori casa. Una serie di ristoranti McDonald’s della provincia di Varese hanno donato, nelle scorse settimane, 190 pasti a settimana attraverso alcuni enti convenzionati, con l’intermediazione del Banco Alimentare della Lombardia.

L’iniziativa si intitola “Sempre aperti a donare”, è arrivata alla sesta edizione ed è organizzata da McDonald’s e da Casa Ronald McDonald Italia ETS, organizzazione no-profit che fa parte della rete charity legata al grande marchio americano della ristorazione. Il progetto è nato nel corso della pandemia per dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza ed è stato rinnovato di anno in anno. Gli organizzatori spiegano che in questi sei anni sono stati oltre un milione i pasti caldi donati in tutta Italia.

In provincia di Varese i ristoranti aderenti sono stati quelli di Somma Lombardo, Busto Arsizio (via Galilei), Olgiate Olona, Induno Olona, Gerenzano e Castellanza. I team di lavoro delle singole sedi si sono occupati della preparazione e della distribuzione dei pasti: a ritirarli gli addetti della Caritas Decanale di Somma Lombardo, del Convento dei Frati Minori e della Cooperativa Sociale Progetto Pollicino Onlus di Busto Arsizio, della Casa del Sorriso di Olgiate Olona, della Fondazione Carlo Rainoldi ETS di Varese, della Fondazione Maria Lattuada di Saronno e della Mensa del Padre nostro Onlus di Castellanza.