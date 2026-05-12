Sentieri più sicuri e accessibili: il Parco delle Groane avvia il recupero del percorso nella valle del Seveso

Sono partiti in questi giorni i lavori per il recupero del sentiero numero 9 nella valle del Seveso, nel territorio di Cermenate, all’interno del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. L’intervento riguarda il tratto che collega via Martiri delle Foibe al percorso verso Cantù Asnago e punta a migliorare sicurezza, accessibilità e fruibilità di una delle aree naturalistiche più frequentate della zona.

L’opera è stata fortemente voluta dal Comune di Cermenate insieme al Parco ed è finanziata interamente con fondi dell’ente parco. I lavori interessano circa 500 metri di percorso particolarmente critici dal punto di vista idrogeologico, segnati negli anni dall’erosione causata dalle acque piovane.

Interventi contro il dissesto del terreno

Il progetto prevede opere di regimazione delle acque meteoriche per limitare i fenomeni di dissesto che hanno reso difficile il passaggio di escursionisti e ciclisti. L’area interessata attraversa infatti un tratto boschivo con forti pendenze, profondi solchi e punti di strapiombo verso la valle del Seveso.

Per questo saranno realizzati interventi di consolidamento e messa in sicurezza dei punti più delicati, con particolare attenzione alla stabilità del sentiero e alla tutela dei fruitori.

Tra le opere previste anche la posa di pavimentazioni drenanti e più resistenti, studiate per favorire il corretto deflusso delle acque e limitare il deterioramento del fondo nel tempo.

Un percorso più accessibile

Il progetto comprende inoltre la rimodellazione di alcuni scollinamenti per ridurre le pendenze più accentuate e rendere il tracciato più facilmente percorribile anche da famiglie, camminatori meno esperti e ciclisti.

Il responsabile unico del procedimento, l’architetto Mauro Botta, responsabile dell’Area tecnica del Parco, ha ringraziato il sindaco di Cermenate Luciano Pizzuto e gli uffici comunali per la collaborazione durante le fasi di progettazione e avvio dei lavori.

Un piano più ampio per la rete dei sentieri

Secondo il Parco, questo rappresenta soltanto il primo di una serie di interventi già programmati per migliorare l’intera rete sentieristica e ciclopedonale dell’area protetta.

L’obiettivo è rafforzare il collegamento tra la parte nord e sud del territorio e integrare i percorsi della Brughiera con la rete già presente nelle Groane, valorizzando la mobilità lenta e il patrimonio ambientale del parco.

La conclusione dei lavori è prevista nei primi giorni di luglio.