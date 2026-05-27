“Senzavincoli”, a Castronno arte e identità si incontrano nel racconto della provincia queer
Mercoledì 3 giugno dalle 20 artisti, attivisti e collettivi a confronto tra performance, testimonianze e linguaggi contemporanei. Un progetto che vuole portare il Pride e il dibattito culturale anche fuori da Milano
Una riflessione collettiva su arte, identità e territorio, attraversando il confine tra Milano e la provincia per raccontare nuove forme di espressione, comunità e resistenza culturale. È questo il cuore di “Senzavincoli talk”, l’appuntamento in programma mercoledì 3 giugno a Materia di Castronno.
La serata vedrà protagonisti gli artisti Giacomo Agnello Modica, Niccolò Quaresima, Annalisa Cermignani e Alice Zanchi, insieme a Matteo Bianchi del collettivo Giargiame. Attraverso dialoghi, testimonianze e performance, il progetto “Senzavincoli” affronta il tema della geografia queer contemporanea, mettendo al centro il corpo e l’arte come strumenti di libertà espressiva e affermazione identitaria.
Al confronto parteciperanno anche Alice Millefanti e Tommaso Tramonte, presidente e vicepresidente di Arcigay Varese, in un dialogo che intreccia linguaggi artistici, attivismo e vissuti personali.
Il progetto nasce da un’idea dei curatori Damiano Grassi e Laura Vasarri con l’obiettivo di superare i confini tra Milano e la provincia e costruire una nuova “geografia d’identità”, in cui l’arte diventa spazio di confronto, presenza e resistenza culturale. “Senzavincoli” coinvolge sedici artisti contemporanei e si sviluppa come una mostra diffusa tra Milano e Busto Arsizio, affrontando temi legati alla fluidità dell’identità, al superamento degli stereotipi e alla necessità di creare spazi culturali inclusivi anche nei territori periferici.
La serata inizierà alle 20 con un rinfresco offerto da Fabio Longhin insieme ai suoi ragazzi, mentre il talk prenderà il via alle 21. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi del Pride Month e punta a trasformare Materia in uno spazio aperto di confronto, ascolto e partecipazione.
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Materia spazio libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.
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