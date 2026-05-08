Sequestro di farmaci pericolosi a Malpensa: bloccate dalla Finanza oltre 6mila confezioni senza autorizzazioni

Oltre 6mila confezioni tra farmaci e presidi medico-chirurgici privi delle necessarie autorizzazioni sanitarie sono state sequestrate all’aeroporto di Malpensa nel corso di una serie di controlli effettuati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’operazione rientra nel piano di intensificazione delle verifiche alla frontiera doganale finalizzate a contrastare l’importazione illegale di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. In azione i finanzieri del Gruppo Malpensa insieme ai funzionari doganali, impegnati nel monitoraggio dei flussi passeggeri e delle spedizioni merci in transito nello scalo.

Grazie all’utilizzo di strumenti avanzati per lo screening e all’esperienza operativa maturata sul campo, gli operatori sono riusciti a intercettare 6.290 confezioni di medicinali e prodotti sanitari. Parte dei farmaci sequestrati non risultava commercializzata in Italia e dunque non conforme alle normative sanitarie vigenti.

Secondo quanto emerso, i prodotti erano destinati al trattamento di patologie cardio-cerebrovascolari, sclerosi multipla e lesioni midollari. Alcuni venivano inoltre utilizzati in associazione a regimi alimentari finalizzati alla perdita di peso.

Le autorità evidenziano come medicinali non certificati o non autorizzati possano rappresentare un serio rischio per i consumatori. I prodotti potrebbero infatti contenere principi attivi alterati o in quantità differenti rispetto agli standard consentiti in Italia, con possibili conseguenze sulla salute.

L’attività svolta si inserisce in un più ampio dispositivo di contrasto agli illeciti doganali e di tutela della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato nazionale.