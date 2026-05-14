Servizi demografici a Gallarate: dal 1° luglio nuovi orari, più appuntamenti e più attenzione ai cittadini

Dal 1° luglio 2026 i Servizi Demografici del Comune di Gallarate adotteranno nuovi orari di apertura al pubblico con l’obiettivo di rendere l’accesso agli uffici più uniforme, chiaro e funzionale alle esigenze dei cittadini. La novità principale riguarda l’aumento delle disponibilità settimanali: gli appuntamenti per l’ufficio Anagrafe passeranno infatti dagli attuali 232 a 280, con un incremento del 20,7%, pari a 48 appuntamenti in più ogni settimana.

Un potenziamento che arriva in un momento particolarmente delicato per gli uffici demografici, chiamati a gestire una domanda crescente in vista della scadenza del 3 agosto 2026, data dalla quale le carte d’identità cartacee non saranno più valide e dovranno essere sostituite dalla Carta d’Identità Elettronica.

«Con questo nuovo assetto – sottolinea l’assessora ai Servizi Comunali Stefania Picchetti – vogliamo offrire ai cittadini un servizio più ordinato, più accessibile e più capace di rispondere alle necessità concrete delle famiglie. L’aumento degli appuntamenti e la maggiore uniformità degli orari sono il frutto di un lavoro organizzativo serio fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, costruito per accompagnare la cittadinanza in un passaggio delicato come la sostituzione delle carte d’identità cartacee con le Cie».

I nuovi orari dell’Anagrafe di Gallarate

Nel dettaglio, il nuovo orario prevede l’apertura su appuntamento il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30. Il martedì gli uffici saranno aperti al mattino, dalle 8.30 alle 12.30, sempre su appuntamento. Il mercoledì sarà possibile accedere al mattino dalle 8.30 alle 12.30 sia su appuntamento sia con accesso libero fino a esaurimento ticket, mentre nel pomeriggio l’apertura sarà dalle 15 alle 17.30. Giovedì e venerdì gli sportelli saranno attivi dalle 8.30 alle 12.30 su appuntamento, mentre il sabato l’apertura sarà dalle 8.30 alle 11.30, sempre su prenotazione.

Gli appuntamenti potranno essere prenotati direttamente dal sito istituzionale del Comune, accedendo alla sezione “Contatta il Comune” e selezionando la voce “Prenota appuntamento”.

Un percorso di rafforzamento dei servizi

Il rafforzamento degli orari si inserisce in un percorso avviato già nei mesi scorsi. Gallarate, infatti, è stata tra i primi Comuni della provincia di Varese e della Lombardia ad attivarsi per informare i cittadini sulla scadenza delle carte cartacee e ad organizzare sportelli straordinari dedicati al rilascio delle CIE, così da evitare concentrazioni di richieste a ridosso della scadenza estiva.

Finora sono stati effettuati oltre 32 sportelli straordinari, ai quali se ne aggiungeranno altri otto già programmati. A novembre risultavano ancora quasi 9mila carte d’identità cartacee da sostituire, mentre oggi il numero è sceso a poco più di 3mila. Un risultato ottenuto grazie al lavoro dell’Ufficio Anagrafe, impegnato contemporaneamente nell’attività ordinaria e nel piano straordinario per la sostituzione dei documenti. lefoto id=1256488]

Anche l’URP sta contribuendo all’attività, supportando il rilascio delle CIE e delle certificazioni attraverso uno sportello dedicato alle persone con disabilità e alle donne in gravidanza. In due mesi e mezzo sono state rilasciate oltre 170 carte d’identità elettroniche.

«Desidero ringraziare il personale dell’Anagrafe e dell’URP – aggiunge l’assessore Picchetti – perché i numeri raggiunti non sono automatici: sono il risultato di competenza, disponibilità e senso del servizio pubblico. L’obiettivo dell’Amministrazione è continuare su questa strada, aumentando la capacità di risposta degli uffici e riducendo il più possibile i disagi per i cittadini».

L’invito rivolto ai cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea è quindi quello di non attendere gli ultimi giorni e di procedere per tempo alla prenotazione della Carta d’Identità Elettronica, così da consentire una gestione ordinata delle richieste e garantire un servizio efficace a tutta la comunità.