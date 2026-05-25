Servizi educativi per minori e disabili: l’Ambito territoriale di Saronno apre le candidature per l’accreditamento

Il Comune di Saronno aggiorna l’Albo territoriale dei soggetti erogatori per i servizi educativi dedicati a minori e persone con disabilità. L’avviso è stato pubblicato dall’amministrazione comunale in qualità di ente capofila del Piano di Zona dell’Ambito territoriale sociale di Saronno, che comprende oltre a Saronno i comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo.

L’obiettivo è ampliare e aggiornare l’elenco degli enti accreditati che operano nell’ambito dei servizi sociali educativi nei settori minori e famiglia e disabilità.

I servizi interessati dall’accreditamento

L’avviso riguarda nello specifico tre tipologie di servizio: assistenza educativa domiciliare per minori, assistenza educativa domiciliare per persone con disabilità e assistenza educativa scolastica.

L’iscrizione all’Albo territoriale consentirà ai soggetti accreditati di operare fino al 31 agosto 2029. Sarà possibile candidarsi per uno o più servizi previsti dall’avviso.

Domande entro il 30 giugno

Il Comune invita i soggetti professionalmente idonei attivi nel campo dei servizi sociali educativi a presentare domanda di accreditamento utilizzando l’apposito modello predisposto dall’ente.

Le richieste dovranno essere inviate entro le 12 di martedì 30 giugno 2026 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunesaronno@secmail.it indicando nell’oggetto: “Domanda di accreditamento per erogazione di prestazioni di natura educativa per minori e disabili – Ambito di Saronno”.

Per velocizzare le attività istruttorie, l’amministrazione chiede inoltre l’invio della documentazione anche all’indirizzo email dell’Ufficio di Piano: ufficiodipiano@comune.saronno.va.it

L’aggiornamento coinvolge l’intero Ambito territoriale

L’Albo territoriale dei soggetti erogatori comprende le sezioni dedicate ad anziani, disabilità, minori e famiglia, salute mentale e dipendenze, oltre all’area emarginazione e nuove povertà.

Con questo aggiornamento il Comune di Saronno punta a rafforzare la rete dei servizi educativi rivolti alle fasce più fragili della popolazione nei Comuni dell’Ambito territoriale sociale del Saronnese.

Ulteriori informazioni e tutti i moduli sul sito del Comune di Saronno a questo link