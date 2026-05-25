Servizi educativi per minori e disabili: l’Ambito territoriale di Saronno apre le candidature per l’accreditamento
Le candidature riguardano assistenza educativa domiciliare e scolastica nell’ambito del Piano di Zona territoriale con validità fino al 2029. La domanda va presentata entro il 30 giugno inviando la documentazione tramite posta elettronica certificata
Il Comune di Saronno aggiorna l’Albo territoriale dei soggetti erogatori per i servizi educativi dedicati a minori e persone con disabilità. L’avviso è stato pubblicato dall’amministrazione comunale in qualità di ente capofila del Piano di Zona dell’Ambito territoriale sociale di Saronno, che comprende oltre a Saronno i comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo.
L’obiettivo è ampliare e aggiornare l’elenco degli enti accreditati che operano nell’ambito dei servizi sociali educativi nei settori minori e famiglia e disabilità.
I servizi interessati dall’accreditamento
L’avviso riguarda nello specifico tre tipologie di servizio: assistenza educativa domiciliare per minori, assistenza educativa domiciliare per persone con disabilità e assistenza educativa scolastica.
L’iscrizione all’Albo territoriale consentirà ai soggetti accreditati di operare fino al 31 agosto 2029. Sarà possibile candidarsi per uno o più servizi previsti dall’avviso.
Domande entro il 30 giugno
Il Comune invita i soggetti professionalmente idonei attivi nel campo dei servizi sociali educativi a presentare domanda di accreditamento utilizzando l’apposito modello predisposto dall’ente.
Le richieste dovranno essere inviate entro le 12 di martedì 30 giugno 2026 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunesaronno@secmail.it indicando nell’oggetto: “Domanda di accreditamento per erogazione di prestazioni di natura educativa per minori e disabili – Ambito di Saronno”.
Per velocizzare le attività istruttorie, l’amministrazione chiede inoltre l’invio della documentazione anche all’indirizzo email dell’Ufficio di Piano: ufficiodipiano@comune.saronno.va.it
L’aggiornamento coinvolge l’intero Ambito territoriale
L’Albo territoriale dei soggetti erogatori comprende le sezioni dedicate ad anziani, disabilità, minori e famiglia, salute mentale e dipendenze, oltre all’area emarginazione e nuove povertà.
Con questo aggiornamento il Comune di Saronno punta a rafforzare la rete dei servizi educativi rivolti alle fasce più fragili della popolazione nei Comuni dell’Ambito territoriale sociale del Saronnese.
Ulteriori informazioni e tutti i moduli sul sito del Comune di Saronno a questo link
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