Carnago
Sessant’anni d’arte: in mostra a Carnago l’antologica di Gianpiero Castiglioni
Dal 30 maggio al 7 giugno la Chiesa di San Rocco accoglie le opere del maestro; un viaggio cromatico e materico dal 1964 ai giorni nostri
Un’esistenza dedicata alla ricerca artistica quella di Gianpiero Castiglioni, che verrà celebrata a partire da sabato 30 maggio negli suggestivi spazi della Chiesa di San Rocco a Carnago (Via Italia).
La mostra “Antologica 1964 – 2026”, patrocinata dal Comune e dalla Pro Loco di Carnago, ripercorre oltre sessant’anni di attività del maestro, offrendo una panoramica completa sulla sua evoluzione stilistica, dalle prime sperimentazioni degli anni Sessanta fino alle produzioni più recenti del 2026.
Inaugurazione e orari
L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 30 maggio alle ore 17:00, con una presentazione critica a cura della prof.ssa Luisa Oprandi, che guiderà il pubblico nella lettura delle opere esposte.
L’esposizione sarà visitabile a ingresso libero nei seguenti orari:
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Sabato e domenica: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
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Giorni feriali: solo su appuntamento contattando il numero 339 8159654 o scrivendo a proloco.carnago@tiscali.it.
Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte contemporanea del territorio, in un contesto dove la sacralità dell’architettura incontra la forza della materia pittorica.