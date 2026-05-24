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“Sessant’anni di dono”: Avis Castiglione Olona festeggia il suo anniversario

Cerimonie, momenti commemorativi e nuovi progetti dedicati ai giovani hanno accompagnato le celebrazioni dell' anniversario della sezione castiglionese di Avis

Avis castiglione olona

Sessant’anni di impegno, solidarietà e vicinanza alla comunità. Avis Castiglione Olona ha celebrato nel fine settimana il suo 60° anniversario, un traguardo che racconta una lunga storia di dono e volontariato sul territorio castiglionese.

Le iniziative si sono aperte sabato con la cerimonia delle benemerenze e delle riconoscenze ai donatori. Durante il momento celebrativo sono stati ripercorsi, attraverso fotografie e documenti storici, i passaggi più significativi dell’attività svolta dall’associazione in questi sei decenni. Un’occasione di condivisione che ha permesso di ricordare il contributo di volontari e donatori che negli anni hanno sostenuto e fatto crescere Avis Castiglione Olona.

Le celebrazioni si sono concluse questa mattina, domenica 24 maggio, con la Santa Messa e la commemorazione al cimitero dedicata ai donatori scomparsi. Un momento partecipato dalla comunità, vissuto nel segno della memoria e della riconoscenza.

Per festeggiare il sessantesimo anniversario, Avis Castiglione Olona ha inoltre programmato diverse iniziative dedicate alla promozione della cultura del dono e della solidarietà, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni.

L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare il presidente Mauro Oldrini e tutto il direttivo «per l’impegno, l’altruismo e la presenza costante che confermano il ruolo fondamentale di Avis nella comunità castiglionese».

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Pubblicato il 24 Maggio 2026
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