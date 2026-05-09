Sesto Calende e il Friuli: un legame che dura da 50 anni
Un momento intenso e carico di significato, che ha ricordato il profondo legame nato allora tra la nostra comunità e quella di Braulins, dove ancora oggi esiste “Via Sesto Calende”, simbolo di un’amicizia costruita attraverso la solidarietà
Nella giornata di venerdì una delegazione sestese, composta dal Sindaco Maria Elisabetta Giordani e da alcuni cittadini, ha partecipato a Trasaghis alle commemorazioni per il 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976.
Un momento intenso e carico di significato, che ha ricordato il profondo legame nato allora tra la nostra comunità e quella di Braulins, dove ancora oggi esiste “Via Sesto Calende”, simbolo di un’amicizia costruita attraverso la solidarietà.
A pochi mesi dal sisma, da Sesto Calende partirono giovani volontari che, insieme a tanti cittadini del territorio, portarono aiuto concreto alle popolazioni colpite: lavori di ricostruzione, sostegno alle famiglie, raccolte fondi e beni di prima necessità.
Un’esperienza che ha lasciato un segno profondo nelle persone che la vissero e nella storia della nostra città.
Durante la cerimonia sono stati ricordati anche i volontari sestesi che presero parte a quella straordinaria esperienza di cittadinanza attiva e vicinanza umana.
“Non siamo qui solo per commemorare una tragedia – ha ricordato il Sindaco – ma per rinnovare un’amicizia nata dalla solidarietà, che ancora oggi unisce le nostre comunità.”
Un grazie sincero a tutti coloro che, allora come oggi, scelgono di mettersi al servizio degli altri.
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