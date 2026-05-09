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Sesto Calende e il Friuli: un legame che dura da 50 anni

Un momento intenso e carico di significato, che ha ricordato il profondo legame nato allora tra la nostra comunità e quella di Braulins, dove ancora oggi esiste “Via Sesto Calende”, simbolo di un’amicizia costruita attraverso la solidarietà

Generico 04 May 2026
Nella giornata di venerdì una delegazione sestese, composta dal Sindaco Maria Elisabetta Giordani e da alcuni cittadini, ha partecipato a Trasaghis alle commemorazioni per il 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976.
Un momento intenso e carico di significato, che ha ricordato il profondo legame nato allora tra la nostra comunità e quella di Braulins, dove ancora oggi esiste “Via Sesto Calende”, simbolo di un’amicizia costruita attraverso la solidarietà.
A pochi mesi dal sisma, da Sesto Calende partirono giovani volontari che, insieme a tanti cittadini del territorio, portarono aiuto concreto alle popolazioni colpite: lavori di ricostruzione, sostegno alle famiglie, raccolte fondi e beni di prima necessità.
Un’esperienza che ha lasciato un segno profondo nelle persone che la vissero e nella storia della nostra città.
Durante la cerimonia sono stati ricordati anche i volontari sestesi che presero parte a quella straordinaria esperienza di cittadinanza attiva e vicinanza umana.
“Non siamo qui solo per commemorare una tragedia – ha ricordato il Sindaco – ma per rinnovare un’amicizia nata dalla solidarietà, che ancora oggi unisce le nostre comunità.”
Un grazie sincero a tutti coloro che, allora come oggi, scelgono di mettersi al servizio degli altri.

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Pubblicato il 09 Maggio 2026
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