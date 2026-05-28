Sesto Calende festeggia il 2 giugno la Repubblica con i neo-diciottenni
Il Comune dedica l'anniversario della nascita dell'Italia ai giovani, con la consegna della Costituzione e un concerto in Municipio.
La ricorrenza della nascita della Repubblica Italiana trova spazio a Sesto Calende con un programma focalizzato sul coinvolgimento delle nuove generazioni. L’Amministrazione comunale articola l’evento in due momenti nel Cortile del Municipio, spostando le attività in sala consiliare in caso di maltempo.
Il primo appuntamento è fissato alle 11, naturalmente di martedì 2 giugno, con il titolo «Cittadinanza: una storia tutta da scrivere». Il sindaco Elisabetta Giordani apre la mattinata, seguita dalla consegna della Costituzione della Repubblica Italiana ai giovani che hanno compiuto o compiranno diciotto anni nel corso del 2026. L’Istituto di Istruzione Superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa collabora alla giornata con un intervento tematico degli studenti, mentre Officina del Suono e delle Arti APS cura l’accompagnamento musicale. La conclusione della mattinata prevede un rinfresco.
Il pomeriggio di Sesto Calende prosegue alle 18 con il concerto del Corpo Musicale G. Colombo. La banda cittadina esegue un repertorio dedicato ai valori dell’unione nazionale.
Gli assessori alla Cultura, Loredana D’Agaro, e alle Politiche Giovanili, Alessandra Malini, commentano l’iniziativa: «Il 2 Giugno non è solo una ricorrenza storica, ma una festa viva che si rinnova attraverso gli occhi di chi, oggi, entra ufficialmente nella vita pubblica del nostro Paese. Consegnare la Costituzione ai nostri diciottenni significa dare loro una bussola di diritti e doveri, ma soprattutto ricordare che la democrazia ha bisogno delle loro idee e del loro entusiasmo. Quest’anno, grazie alla preziosa collaborazione con l’Istituto Dalla Chiesa e con le realtà associative e commerciali del territorio, vogliamo che la cittadinanza sia vissuta come una storia ancora tutta da scrivere, dove i giovani sono i veri protagonisti».
La partecipazione è gratuita. La prenotazione risulta consigliata per la gestione degli spazi e può avvenire chiamando la Biblioteca Comunale al numero 0331 928160 o inviando una e-mail a biblio@comune.sesto-calende.va.it.
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