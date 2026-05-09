Sesto Calende ricorda la professoressa Carmela Nocera con un minuto di silenzio al Dalla Chiesa

L’istituto superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sesto Calende si ferma per ricordare la professoressa Carmela Nocera, docente di tedesco scomparsa prematuramente. La dirigenza scolastica, guidata dal preside Rino Marotto, ha invitato l’intera comunità di studenti, docenti e personale a osservare un momento di raccoglimento all’inizio delle lezioni di lunedì 11 maggio, così da onorare l’impegno professionale e le doti umane della collega.

I funerali si sono svolti nella mattinata di sabato 9 maggio, alle 11, nella parrocchia di Sant’Ilario a Casorate Sempione, ma l’eco del dolore ha colpito profondamente le aule sestesi dove la professoressa operava. In particolare, le famiglie della classe quarta ART hanno voluto manifestare pubblicamente il proprio affetto attraverso i rappresentanti Lubna e Roberta, sottolineando lo spessore dell’insegnante.

I genitori ricordano come Nocera sia stata «una docente di grande valore, ma soprattutto una persona umana, presente, eccezionale per la sensibilità e l’impegno con cui ha saputo accompagnarli». Questo il cordoglio: «A nome di tutte le famiglie della classe desideriamo esprimere la nostra vicinanza e il nostro affetto. La Prof.ssa Nocera è stata per i nostri ragazzi una docente di grande valore, ma soprattutto una persona umana, presente, eccezionale per la sensibilità e l’impegno con cui ha saputo accompagnarli. Il suo ricordo resterà nei nostri figli come esempio di dedizione e rispetto. In questo momento di lutto, vi abbracciamo con affetto e riconoscenza».