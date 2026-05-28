Settecento giovani in gara a Gavirate in una serata a tutta atletica
Il meeting dello stadio "Anessi" ha portato società da tutta la Lombardia e dal Novarese. Tutti i vincitori delle singole gare
Il caldo e il cielo sereno hanno fatto da cornice al meeting di atletica leggera disputato giovedì sera – 27 maggio – sulla pista dello stadio “Anessi”, organizzato dall’Atletica Gavirate del presidente Carmine Pirrella.
Oltre 700 gli atleti partecipanti, provenienti da tutto il Varesotto ma anche da buona parte della Lombardia e dal Novarese. In gara si è vista tanta gioventù promettente tra ostacoli, salti, lanci e mezzofondo ma anche una buona presenza dei giudici di gara e un pubblico attento e numeroso, con la voce dello speaker Davide Biganzoli a scandire tempi e risultati. «Non finirò mai di ringraziare tutti i miei ragazzi, genitori e collaboratori che hanno permesso che la gara andasse per il meglio e senza perdite di tempo» le parole di Pirrella al termine del meeting.
I VINCITORI per specialità
RAGAZZE – RAGAZZI
60 HS: Giulia Tragni (Atl. Meda – 10.68) | Bruno Plati (Pro Sesto-Cernusco – 10.08)
1000 m: Vittoria De Wolf (Cus Insubria – 3.19.23 | Pietro Gosatti (Atl. Ponte Valtellina – 2.53.87)
4×100: Pro Patria Busto (57.17) | Atl. Arcisate (55.52)
Lungo: Linda Bevilacqua (Atl. Morbegno – 4.39) | Alto: Jacopo Perrone (Atl. La Fornace – 1.52)
Peso: Margherita Bianchi (Atl. Gallaratese – 10.17) | Valentino Di Franco (Atl. Gallaratese – 10.66)
CADETTE – CADETTI
80 HS: Matilde Trecchi (Circ. Running – 12.96) | 100 HS: Riccardo Terzi (Scuola Sportiva – 14.61)
2000 m: Lisa Lupica Cordazzaro (Atl. Arcisate – 7.08.72) | Filippo Calce (Atl. Bellinzago – 5.53.81)
4×100: Atl. Gavirate (52.90) | Varese Atletica (48.70)
Triplo: Anna Milan (Atl. Malnate – 10.46) | Alessandro Tonelli (Atl. Gavirate – 13.01)
Peso: Priscilla Papis (Atl. Intercomunale – 9.75) | Nicolò Panizza (Atl. Gavirate – 16.11)
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