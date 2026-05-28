Settecento giovani in gara a Gavirate in una serata a tutta atletica

Il caldo e il cielo sereno hanno fatto da cornice al meeting di atletica leggera disputato giovedì sera – 27 maggio – sulla pista dello stadio “Anessi”, organizzato dall’Atletica Gavirate del presidente Carmine Pirrella.

Galleria fotografica Il meeting di atletica giovanile a Gavirate 4 di 6

Oltre 700 gli atleti partecipanti, provenienti da tutto il Varesotto ma anche da buona parte della Lombardia e dal Novarese. In gara si è vista tanta gioventù promettente tra ostacoli, salti, lanci e mezzofondo ma anche una buona presenza dei giudici di gara e un pubblico attento e numeroso, con la voce dello speaker Davide Biganzoli a scandire tempi e risultati. «Non finirò mai di ringraziare tutti i miei ragazzi, genitori e collaboratori che hanno permesso che la gara andasse per il meglio e senza perdite di tempo» le parole di Pirrella al termine del meeting.

I VINCITORI per specialità

RAGAZZE – RAGAZZI

60 HS: Giulia Tragni (Atl. Meda – 10.68) | Bruno Plati (Pro Sesto-Cernusco – 10.08)

1000 m: Vittoria De Wolf (Cus Insubria – 3.19.23 | Pietro Gosatti (Atl. Ponte Valtellina – 2.53.87)

4×100: Pro Patria Busto (57.17) | Atl. Arcisate (55.52)

Lungo: Linda Bevilacqua (Atl. Morbegno – 4.39) | Alto: Jacopo Perrone (Atl. La Fornace – 1.52)

Peso: Margherita Bianchi (Atl. Gallaratese – 10.17) | Valentino Di Franco (Atl. Gallaratese – 10.66)

CADETTE – CADETTI

80 HS: Matilde Trecchi (Circ. Running – 12.96) | 100 HS: Riccardo Terzi (Scuola Sportiva – 14.61)

2000 m: Lisa Lupica Cordazzaro (Atl. Arcisate – 7.08.72) | Filippo Calce (Atl. Bellinzago – 5.53.81)

4×100: Atl. Gavirate (52.90) | Varese Atletica (48.70)

Triplo: Anna Milan (Atl. Malnate – 10.46) | Alessandro Tonelli (Atl. Gavirate – 13.01)

Peso: Priscilla Papis (Atl. Intercomunale – 9.75) | Nicolò Panizza (Atl. Gavirate – 16.11)