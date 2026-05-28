Varese News

Sport

Settecento giovani in gara a Gavirate in una serata a tutta atletica

Il meeting dello stadio "Anessi" ha portato società da tutta la Lombardia e dal Novarese. Tutti i vincitori delle singole gare

Il meeting di atletica giovanile a Gavirate

Il caldo e il cielo sereno hanno fatto da cornice al meeting di atletica leggera disputato giovedì sera – 27 maggio – sulla pista dello stadio “Anessi”, organizzato dall’Atletica Gavirate del presidente Carmine Pirrella.

Galleria fotografica

Il meeting di atletica giovanile a Gavirate 4 di 6
Il meeting di atletica giovanile a Gavirate
Il meeting di atletica giovanile a Gavirate
Il meeting di atletica giovanile a Gavirate
Il meeting di atletica giovanile a Gavirate

Oltre 700 gli atleti partecipanti, provenienti da tutto il Varesotto ma anche da buona parte della Lombardia e dal Novarese. In gara si è vista tanta gioventù promettente tra ostacoli, salti, lanci e mezzofondo ma anche una buona presenza dei giudici di gara e un pubblico attento e numeroso, con la voce dello speaker Davide Biganzoli a scandire tempi e risultati. «Non finirò mai di ringraziare tutti i miei ragazzi, genitori e collaboratori che hanno permesso che la gara andasse per il meglio e senza perdite di tempo» le parole di Pirrella al termine del meeting.

I VINCITORI per specialità

RAGAZZE – RAGAZZI
60 HS: Giulia Tragni (Atl. Meda – 10.68) | Bruno Plati (Pro Sesto-Cernusco – 10.08)
1000 m: Vittoria De Wolf (Cus Insubria – 3.19.23 | Pietro Gosatti (Atl. Ponte Valtellina – 2.53.87)
4×100: Pro Patria Busto (57.17) | Atl. Arcisate (55.52)
Lungo: Linda Bevilacqua (Atl. Morbegno – 4.39) | Alto: Jacopo Perrone (Atl. La Fornace – 1.52)
Peso: Margherita Bianchi (Atl. Gallaratese – 10.17) | Valentino Di Franco (Atl. Gallaratese – 10.66)

CADETTE – CADETTI
80 HS: Matilde Trecchi (Circ. Running – 12.96) | 100 HS: Riccardo Terzi (Scuola Sportiva – 14.61)
2000 m: Lisa Lupica Cordazzaro (Atl. Arcisate – 7.08.72) | Filippo Calce (Atl. Bellinzago – 5.53.81)
4×100: Atl. Gavirate (52.90) | Varese Atletica (48.70)
Triplo: Anna Milan (Atl. Malnate – 10.46) | Alessandro Tonelli (Atl. Gavirate – 13.01)
Peso: Priscilla Papis (Atl. Intercomunale – 9.75) | Nicolò Panizza (Atl. Gavirate – 16.11)

Federico Giardiello da copertina: record regionale allievi e minimo per gli Europei

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Maggio 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Il meeting di atletica giovanile a Gavirate 4 di 6
Il meeting di atletica giovanile a Gavirate
Il meeting di atletica giovanile a Gavirate
Il meeting di atletica giovanile a Gavirate
Il meeting di atletica giovanile a Gavirate

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.