Sfondano la vetrina della parrucchiera di Caronno Varesino e portano via attrezzature da lavoro

Una spaccata in piena notte, la vetrata della porta d’ingresso ridotta in mille pezzi e il salone messo a soqquadro. È quanto si sono trovati davanti i titolari del salone di parrucchiera in piazza Libertà a Caronno Varesino, nella mattinata di martedì 19 maggio.

Il colpo è avvenuto nelle ore notturne tra lunedì 18 e martedì 19. I ladri, per entrare nel locale, non si sono fatti scrupoli: hanno sfondato la vetrata della porta principale, lasciando il pavimento dell’attività ricoperto di schegge di vetro. Una volta dentro, hanno portato via attrezzature da lavoro, lasciandosi alle spalle danni e disordine.

A raccontare quanto accaduto è stata la stessa titolare attraverso una storia pubblicata sul profilo Instagram del salone, accompagnata dalle immagini della vetrata sfondata e del locale devastato.

«Non ho mai pensato sarebbe stato facile, ma ogni giorno è una nuova sfida. Ecco cosa è successo stanotte», ha scritto la parrucchiera. «Non ci sono parole per le persone che fanno questo: non hanno solo portato via oggetti per il mio lavoro di valore, ma hanno lasciato danni, disordine e tanta amarezza dopo tutti i sacrifici fatti ogni giorno per mandare avanti questo posto con impegno, passione e professionalità».

La titolare ha poi annunciato che serviranno alcuni giorni per rimettere in ordine l’attività: «Ci vorrà del tempo per sistemare tutto, ecco perché in questi giorni ci sarà un po’ di caos, ma intanto vi ringrazio per la comprensione e la pazienza».