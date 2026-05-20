Si chiama “Riduciti” il nuovo progetto trasnfrontaliero per la riduzione dei rifiuti
La fase di ascolto delle attività di prevenzione dei rifiuti già attive sul territorio. L’obiettivo dei questionari è raccogliere tutte queste realtà ed inserirle all’interno della futura “Mappa insubrica della prevenzione dei rifiuti”
Contribuire alla mappatura di attività che aiutano a prevenire la produzione di rifiuti. È questo l’obiettivo della fase operativa del progettop “Riduciti”, un programma transfrontaliero che vede come capofila la Provincia di Varese dedicato alla prevenzione dei rifiuti, alla promozione dell’economia circolare e alla tutela ambientale, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra enti pubblici, realtà del terzo settore, istituti di ricerca e comunità locali tra Italia e Svizzera.
E per farlo chiede una mano a chiunque;: cittadini, quindi persone fisiche, o aziende.
Attualmente, il progetto è nella fase di mappatura delle attività di prevenzione dei rifiuti già attive sul territorio. Ogni giorno, infatti, cittadini, associazioni, esercenti e imprese mettono in pratica azioni concrete per ridurre i rifiuti: dal riuso al refill, dal noleggio alla riparazione, fino all’upcycling e alle pratiche di consumo sostenibile. L’obiettivo dei questionari è raccogliere tutte queste realtà ed inserirle all’interno della futura “Mappa insubrica della prevenzione dei rifiuti”, uno strumento condiviso per valorizzare e diffondere le esperienze virtuose del territorio. La richiesta di collaborazione è stata indirizzata ai Comuni, agli Enti del Terzo Settore e alle associazioni di categoria, con l’obiettivo di coinvolgere in maniera capillare il territorio.
Il risultato a cui punta il progetto è la definizione di una Strategia transfrontaliera integrata per la prevenzione rifiuti e l'economia circolare, con obiettivi coerenti con le strategie nazionali, regionali e cantonali; la strategia sarà uno strumento chiave per il rafforzamento delle tematiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti; definirà inoltre le modalità per il monitoraggio costante dei risultati e output di progetto.
Altro importante traguardo sarà l’istituzione di un’Academy formativa e trasversale: è l’iniziativa pensata per permettere l’attuazione della Strategia, organizzando eventi di formazione, destinati ad amministratori pubblici, comunità insubrica, professionisti e partecipanti alle misure socioprofessionali, scuole. In supporto verranno prodotti Decaloghi e Vademecum, in formati accessibili e interattivi.
Il progetto è finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Svizzera; accanto alla Provincia di Varese, partecipano al progetto Caritas Ticino, ARS ambiente S.r.l., Istituto Oikos ETS, Legambiente Lombardia ONLUS, Appropriate Technology Development Centre – CAST ONG Onlus, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e il Comune di Cadempino.
COME CONTRIBUIRE
Per i cittadini
https://forms.gle/GdBS9CehERjKBErk6
per raccogliere esperienze e buone pratiche quotidiane
Per esercenti, negozianti, attività
https://forms.gle/B1afEy1Abt4X2awNA
per mappare negozi e servizi che attuano soluzioni di riduzione dei rifiuti, riuso, refill, noleggio, upcycling e riparazione
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