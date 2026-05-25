Si chiude il Memorial Aldo Bet: a Gallarate gli ex campioni diventano maestri per i piccoli calciatori

Il ricordo di un grande campione del calcio italiano e l’emozione di vedere generazioni diverse confrontarsi sul campo verde hanno segnato la chiusura del torneo dedicato alla memoria di Aldo Bet, storico stopper di Milan, Inter, Roma e Verona, scomparso a fine 2023. Le due giornate di gare e incontri si sono concluse allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Gallarate, lasciando un segno profondo nei partecipanti, dai veterani del pallone ai giovanissimi atleti delle annate 2015 e 2017 che sognano un futuro nel mondo dello sport.

Galleria fotografica Il Memorial Aldo Bet a Gallarate 4 di 10

Il confronto tra campioni e piccoli calciatori

L’evento, giunto alla sua seconda edizione e raddoppiato quest’anno nella durata, non è stato soltanto una competizione agonistica, ma un vero e proprio ponte tra il passato e il presente del calcio. Il programma ha visto scendere in campo ed incontrarsi ex calciatori di rilievo, che hanno avuto modo di riabbracciarsi e raccontare la propria esperienza professionale e il calcio di un tempo a bambini visibilmente emozionati nel trovarsi di fronte a veri e propri monumenti dello sport.

Questo scambio generazionale ha rappresentato il cuore pulsante dell’iniziativa, creando un’atmosfera di forte condivisione capace di rispolverare valori inestimabili che il professionismo moderno rischia a volte di mettere in secondo piano. Per i piccoli è stata l’occasione di apprendere i valori del sacrificio e del rispetto direttamente dalla voce dei loro idoli, trasformando il torneo in un percorso educativo oltre che sportivo.

Un omaggio sentito e una promessa per il futuro

La manifestazione è nata dal desiderio della famiglia – in prima fila la figlia Federica Bet e la cugina Veronica Gallo – di onorare una memoria cara, trasformando il ricordo in un momento di gioia collettiva e scuola di vita per la comunità. L’organizzazione ha espresso grande soddisfazione per la riuscita delle due intense giornate, sottolineando come la presenza dei grandi campioni del passato sia stata un’opportunità di crescita umana per tutti i presenti.

L’auspicio degli organizzatori è che questo appuntamento possa consolidarsi come una tradizione fissa per il territorio, capace di crescere ulteriormente nelle prossime edizioni e di continuare a trasmettere la passione genuina per il pallone.

Il ringraziamento di Federica Bet

A conclusione dell’evento, è arrivato il commosso e sentito ringraziamento da parte della famiglia a chi ha reso possibile questa iniziativa, dagli atleti accorsi con entusiasmo alle società e ai volontari.

«Sono state due giornate piene di emozioni – ha commentato Federica, la figlia di Aldo Bet – ex calciatori che si sono incontrati e raccontati a piccoli calciatori emozionati. Esattamente ciò che sognavo da queste due giornate: piccoli e grandi al confronto. È stato emozionante e non smetterò mai di ringraziare tutti, specialmente il mio papà che mi ha dato l’opportunità di incontrare questi grandi colossi campioni di vita. Spero che tutto ciò possa continuare e crescere negli anni».