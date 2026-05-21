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Si finge maresciallo dei carabinieri di Saronno per truffare un’anziana: arrestato 37enne a Lainate

Il sedicente militare ha raccontato all’anziana che l’identità del marito sarebbe stata rubata e utilizzata per commettere una rapina e le ha chiesto soldi e gioielli. Tempestivo l'intervento dei carabinieri

I carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato, a Lainate, in flagranza di reato un 37enne italiano, nullafacente e con precedenti, accusato di concorso in truffa aggravata ai danni di una persona anziana.

L’episodio è avvenuto nella mattinata del 15 maggio a Lainate. Vittima della tentata truffa una donna italiana di 82 anni, contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come il “maresciallo Ciprianni del Comando Carabinieri di Saronno”.

Il sedicente militare ha raccontato all’anziana che l’identità del marito sarebbe stata rubata e utilizzata per commettere una rapina. Con questo pretesto, la donna è stata convinta a recarsi in banca per svuotare la cassetta di sicurezza e recuperare gioielli e denaro contante, che avrebbe poi dovuto consegnare a un presunto collaboratore dei carabinieri incaricato di effettuare una perizia sui beni, necessaria – secondo il truffatore – per escludere il coinvolgimento del marito nel reato.

Scattato l’allarme, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente predisponendo un servizio di osservazione sia all’esterno sia all’interno dell’abitazione della vittima. I militari sono così riusciti a bloccare il truffatore proprio mentre stava lasciando la casa dell’anziana dopo essersi già fatto consegnare tutti i beni.

Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno sequestrato una falsa placca con uno stemma simile a quello di un corpo di polizia e un telefono cellulare.

L’uomo è stato arrestato e successivamente trasferito nel carcere milanese di San Vittore, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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Valeria Arini
valeria.arini@legnanonews.com
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Pubblicato il 21 Maggio 2026
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