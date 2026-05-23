Sono in corso dal pomeriggio di oggi, sabato 23 maggio, le ricerche di un uomo nelle acque del lago di Monate, nella zona di Cadrezzate.

Galleria fotografica Uomo disperso nel lago di Monate, recuperato un kayak: sommozzatori al lavoro 4 di 5

Le operazioni sono partite dopo il ritrovamento di un kayak nel lago. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto né la dinamica dell’episodio. La persona dispersa sarebbe arrivata da fuori provincia e avrebbe noleggiato il kayak in una spiaggia poco distante.

A dare l’allarme sarebbero stati due ragazzi a bordo di un pedalò che, notando un cappellino galleggiare accanto al kayak, hanno allertato i soccorsi.

Sul lago stanno operando i carabinieri e diverse squadre dei vigili del fuoco. In sorvolo anche l’elisoccorso, mentre da Varese sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ricerca dell’uomo.

Al momento non sono note ulteriori informazioni sulle cause dell’accaduto.