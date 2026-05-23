Uomo disperso nel lago di Monate, recuperato un kayak: sommozzatori al lavoro
Intervento in corso a Cadrezzate. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e l’elisoccorso arrivato da Milano
Sono in corso dal pomeriggio di oggi, sabato 23 maggio, le ricerche di un uomo nelle acque del lago di Monate, nella zona di Cadrezzate.
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Le operazioni sono partite dopo il ritrovamento di un kayak nel lago. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto né la dinamica dell’episodio. La persona dispersa sarebbe arrivata da fuori provincia e avrebbe noleggiato il kayak in una spiaggia poco distante.
A dare l’allarme sarebbero stati due ragazzi a bordo di un pedalò che, notando un cappellino galleggiare accanto al kayak, hanno allertato i soccorsi.
Sul lago stanno operando i carabinieri e diverse squadre dei vigili del fuoco. In sorvolo anche l’elisoccorso, mentre da Varese sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ricerca dell’uomo.
Al momento non sono note ulteriori informazioni sulle cause dell’accaduto.
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