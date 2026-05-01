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Sicurezza nei locali pubblici, convegno a Ville Ponti il 29 giugno

Prefettura al lavoro con istituzioni e professionisti per organizzare un convegno sulla sicurezza nei locali pubblici. Focus su prevenzione incendi, norme e gestione eventi

Generico 27 Apr 2026

Si terrà il prossimo 29 giugno al Centro Congressi Ville Ponti il convegno dedicato alla sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi, promosso dalla Prefettura di Varese insieme a istituzioni ed enti del territorio.

L’iniziativa è stata al centro di una riunione organizzativa svoltasi nei giorni scorsi nella Sala Motta della Prefettura, alla quale hanno partecipato rappresentanti della Provincia, delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato del lavoro, dell’Ats Insubria, della Camera di Commercio, dell’UPEL e delle principali associazioni di categoria, oltre agli Ordini professionali coinvolti.

Obiettivo dell’incontro è stato definire contenuti e aspetti operativi del convegno, che si propone come momento di approfondimento tecnico e istituzionale rivolto a operatori, professionisti ed enti interessati. Al centro ci sarà il rafforzamento della cultura della prevenzione e una maggiore conoscenza delle normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi aperti al pubblico.

Durante il convegno verranno affrontati temi cruciali come la prevenzione incendi, la sicurezza strutturale e impiantistica, la tutela dei lavoratori e gli aspetti organizzativi legati alla gestione di eventi con grande affluenza.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio lavoro di coordinamento promosso dalle istituzioni provinciali, anche attraverso la cabina di regia attiva in Prefettura, con l’obiettivo di garantire standard sempre più elevati di sicurezza nei luoghi di intrattenimento.

Il convegno sarà inoltre accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi professionali, coinvolgendo ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, a conferma del carattere tecnico e multidisciplinare dell’evento.

Il Prefetto ha infine ringraziato tutti i partecipanti per la collaborazione, sottolineando come la sicurezza nei locali pubblici rappresenti una priorità condivisa per tutto il territorio.

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Pubblicato il 01 Maggio 2026
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