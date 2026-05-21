Sicurezza nei locali pubblici, mozione unanime: più controlli e un tavolo permanente dopo la strage di Capodanno

Il ricordo della strage di Capodanno a Crans-Montana, dove un incendio in un locale pubblico ha causato oltre 40 vittime e più di 100 feriti, ha spinto il Consiglio Comunale di Varese ad approvare all’unanimità una mozione sulla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento.

Il documento, firmato dalla consigliera Francesca Strazzi di Praticittà è stato votato questa sera senza voti contrari né astensioni.

La premessa della mozione richiama proprio quella tragedia, sottolineando come il locale svizzero non fosse stato sottoposto ad ispezioni antincendio negli ultimi cinque anni, nonostante i controlli annuali fossero obbligatori per legge. Un caso emblematico di vigilanza istituzionale carente, che la mozione intende scongiurare sul territorio varesino rafforzando il sistema dei controlli preventivi.

Il documento impegna il Sindaco e la Giunta su cinque fronti distinti. Il primo riguarda il potenziamento delle verifiche nei locali pubblici, con particolare attenzione a capienza, vie di fuga, sistemi antincendio, materiali ignifughi e rispetto delle autorizzazioni. Il secondo chiede di promuovere, in collaborazione con Prefettura e categorie di settore, l’adozione delle linee guida nazionali per bar, pub, discoteche e attività di intrattenimento.

Il terzo punto è forse il più operativo: la mozione chiede di intensificare i controlli nei periodi di maggiore affluenza — festività, eventi sportivi o ludici in luoghi chiusi — attraverso verifiche congiunte di Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine, con un piano di ispezioni periodiche che dia priorità ai locali ad alta frequentazione giovanile nelle ore serali e notturne.

Il quarto punto propone l’istituzione di un tavolo permanente sulla sicurezza degli eventi, che coinvolga Polizia Locale, Vigili del Fuoco, ATS e rappresentanti delle categorie. Il quinto e ultimo punto riguarda la sensibilizzazione di cittadini e operatori, attraverso campagne informative dedicate — in particolare rivolte alle associazioni giovanili — sui diritti e doveri degli utenti nei luoghi di svago.

Il voto unanime dell’assemblea segnala una convergenza trasversale su un tema che, complice il clima di dibattito sulla sicurezza urbana già emerso nel corso della serata, ha trovato sponda in tutti i gruppi consiliari.