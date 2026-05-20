Silvio Zerbi, il medico rianimatore dell’ospedale di Varese che studia il corpo umano negli ambienti estremi

«C’è un filo sottile che separa l’adattamento dal rischio» spiega il dottor Silvio Zerbi, intensivista dell’ASST Sette Laghi, medico subacqueo e ricercatore nell’ambito della medicina iperbarica ed aerospaziale. Sta dedicando una parte della sua attività professionale e di ricerca a capire esattamente dove si trovi quel limite, e a fare in modo che chi si avvicina agli ambienti estremi sappia riconoscerlo per tempo.

Il punto di partenza: la fisiologia critica

«In terapia intensiva ogni giorno lavoriamo sui limiti del corpo umano: ventilazione, ossigenazione, equilibrio dei gas, pressioni parziali, adattamento fisiologico allo stress. È una formazione che ti prepara a leggere il corpo umano in modo essenziale – spiega – Ed è proprio da questa base che è nata la mia passione scientifica per la medicina degli ambienti estremi: quella branca della medicina che studia cosa accade all’organismo umano quando viene portato lontano dalle condizioni per le quali è stato evolutivamente progettato. Quando cambiano pressione, densità dei gas e respirazione, il corpo affronta sfide fisiologiche per cui deve essere preparato».

Cosa succede al corpo negli ambienti estremi

-Ma cos’è davvero un ambiente estremo?

«È una definizione complessa. In generale, un ambiente estremo è qualsiasi condizione in cui il corpo umano si allontana dal proprio equilibrio fisiologico abituale. Verso il basso, nel mare profondo. Verso l’alto, in alta quota o nello spazio. Ma anche in ambienti confinati, iperbarici, ipossici o caratterizzati da stress termici e metabolici importanti. In tutti questi casi la fisiologia smette di essere teoria accademica e diventa sopravvivenza».

– Nel mondo subacqueo il problema principale è la pressione crescente.

Ogni 10 metri di profondità si aggiunge un’atmosfera e la pressione raddoppia. A 10 metri siamo già a 2 bar, a 20 metri a 3 bar e così via. Questo modifica profondamente il comportamento dei gas respirati. L’azoto, per esempio, pur essendo metabolicamente inerte in superficie, ad alte pressioni può diventare narcotico.

– In che senso?

Si parla di narcosi da azoto, od effetto Martini: il subacqueo può sentirsi euforico, rallentato, perdere lucidità o capacità decisionale. In ambienti estremi basta pochissimo perché una situazione apparentemente sotto controllo diventi critica. Anche l’ossigeno, farmaco fondamentale in terapia intensiva e rianimazione, a determinate pressioni parziali può diventare tossico per il sistema nervoso centrale. Convulsioni sott’acqua rappresentano un’emergenza rapidamente fatale in assenza di intervento immediato.

Oltre i 40 metri, inoltre, respirare aria o nitrox significa esporre il corpo a condizioni fisiologiche molto complesse: aumento della densità respiratoria del gas, incremento del lavoro ventilatorio, maggiore produzione di CO₂, aumento del rischio di tossicità neurologica dell’ossigeno e amplificazione degli effetti narcotici. Le immersioni ricreative proprio per questo motivo hanno dei limiti ben precisi, per mitigare i rischi causati all’aumento delle pressioni parziali dei gas.

Sott’acqua il problema non è soltanto avere aria da respirare. È capire cosa quell’aria fa al cervello e al corpo quando la pressione aumenta. In alta montagna, invece, il problema è opposto: la pressione diminuisce e con essa la disponibilità di ossigeno, con conseguenze che possono andare dal mal di montagna acuto fino all’edema polmonare o cerebrale d’alta quota.

A questo si aggiunge il problema dell’ipotermia: l’acqua disperde calore circa trenta volte più velocemente dell’aria, ma anche gli ambienti alpini possono diventare rapidamente pericolosi per chi non gestisce correttamente termoregolazione, idratazione e carico fisiologico.

La tragedia delle Maldive: il margine di sicurezza non è mai assoluto

Pochi giorni fa cinque sommozzatori professionisti sono morti durante un’immersione alle Maldive. Una notizia che ha colpito profondamente il mondo della subacquea tecnica proprio perché si trattava di persone esperte.

Il medico mantiene prudenza nell’analisi: «Finché non verranno recuperati i corpi, letti i computer subacquei e chiarite le dinamiche, ogni ipotesi resta una congettura».

Le variabili possibili, però, sono molte: miscela respiratoria utilizzata, correnti, visibilità, gestione della navigazione in grotta, eventuali problemi fisiologici o logistici.

«Non sono errori che normalmente fanno professionisti di quel livello. Però negli ambienti estremi il margine di sicurezza non è mai assoluto».

La statistica, del resto, racconta un dato interessante: la maggior parte degli incidenti subacquei avviene nella subacquea ricreativa, non in quella tecnica avanzata. Ma il rischio zero non esiste nemmeno per gli operatori più esperti.

Gli Amici di Boyle: medicina, ingegneria e divulgazione

Per affrontare questi temi Zerbi ha fondato, insieme a un gruppo multidisciplinare di professionisti, la rete “Amici di Boyle”, nome che richiama la legge fisica di Robert Boyle sul comportamento dei gas al variare della pressione.

Il progetto riunisce medici, ingegneri, operatori tecnici e ricercatori universitari provenienti da esperienze differenti ma accomunati dall’interesse per la fisiologia umana negli ambienti estremi, mantenendo collaborazioni e contatti con realtà scientifiche nazionali e internazionali, civili e militari, attive nei settori della medicina, della tecnologia e della ricerca applicata agli ambienti estremi.

Tra i co-fondatori vi è anche l’ing Luigi Tarsia, ingegnere nucleare e biomedico con consolidata esperienza all’Ente Spaziale Europeo: «L’idea è mettere medicina e ingegneria sullo stesso tavolo. La medicina ragiona sulla fisiologia umana, l’ingegneria sui sistemi che devono mantenerla stabile. Il confronto tra discipline diverse genera spesso intuizioni che nessuna singolarmente raggiungerebbe».

L’attività del gruppo comprende divulgazione, podcast, materiali formativi e produzione scientifica.

Un recente articolo dedicato al “costo invisibile del respiro” analizza come la fisiologia respiratoria e la produzione di CO₂ influenzino direttamente la complessità tecnologica, energetica ed economica dei sistemi di supporto vitale negli ambienti chiusi come la Stazione Spaziale Internazionale.

Tra i lavori “in press” del gruppo vi è un’importante studio accettato dal Diving and Hyperbaric Medicine Journal che aprirà interrogativi interessanti sulla sicurezza cardiovascolare negli ambienti iperbarici estremi e sul comportamento dei dispositivi impiantabili in condizioni non convenzionali.

La cultura della sicurezza è rivolta a tutti

Il messaggio degli Amici di Boyle non è rivolto soltanto agli specialisti, ma anche a chi si avvicina per la prima volta al mare profondo, all’alta quota o agli ambienti ipossici e iperbarici con entusiasmo ma con una preparazione fisiologica insufficiente.

«Chi prende un brevetto in pochi giorni spesso non ha ancora piena consapevolezza di cosa succeda realmente al corpo umano a due, tre o quattro atmosfere di pressione. Non è una critica: è un dato di fatto. E la risposta non è scoraggiare, ma formare perché alla fine il vero limite resta sempre la fisiologia umana e se vuoi cimentarti con gli ambienti estremi va conosciuta e rispettata».

L20a sicurezza nasce dalla conoscenza

«Il miglior alpinista non è quello che raggiunge la cima dell’Everest – dice Zerbi citando Jon Krakauer – È quello che a cinquanta metri dalla vetta si rende conto del pericolo e torna indietro». La stessa logica vale sott’acqua, nello spazio, in ogni ambiente dove il corpo umano è ospite e non abitante. Riconoscere quel momento richiede conoscenza. E la conoscenza, oggi, può essere gratuita, accessibile, divulgata in un podcast, questo è il nostro obiettivo. La tecnologia può spingerci lontano, ma è la fisiologia a decidere se possiamo restarci e, soprattutto, se possiamo operare in modo sicuro ed efficace».