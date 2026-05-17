Sinner trionfa a Roma: gli Internazionali tornano all’Italia dopo 50 anni

Jannik Sinner ha sconfitto Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4, conquistando gli Internazionali BNL d’Italia a Roma. È un successo storico per il tennis italiano: dopo cinquant’anni, un italiano torna a vincere il torneo maschile del Foro Italico. L’ultimo era stato Adriano Panatta nel 1976.

Per Sinner è un altro traguardo enorme nella sua carriera, ottenuto davanti al pubblico di casa e in uno dei tornei più prestigiosi sulla terra rossa.

UN ANNO STRAORDINARIO

Il 2026 di Jannik Sinner sta confermando IL talento del campione altoatesino, protagonista di una stagione fin qui eccezionale. Dopo aver iniziato l’anno con il trionfo agli Australian Open, Sinner ha continuato a dominare il circuito ATP imponendosi soprattutto nei tornei Masters 1000, dove ha mostrato continuità, maturità e una superiorità tecnica impressionante.

Tra le vittorie più importanti spiccano i successi a Indian Wells e Miami, un doppio trionfo che lo ha consacrato come il giocatore più forte sul cemento in questa fase della stagione. Successivamente, anche sulla terra rossa, superficie che in passato sembrava meno favorevole al suo tennis, Sinner ha compiuto un ulteriore salto di qualità vincendo il prestigioso Masters 1000 di Monte Carlo contro Carlos Alcaraz e conquistando poi anche Madrid con una finale dominata contro Alexander Zverev.

Le sue vittorie non rappresentano soltanto successi personali, ma stanno entrando nella storia del tennis. Grazie alla serie consecutiva di titoli nei Masters 1000, Sinner ha infatti stabilito nuovi record e consolidato il proprio ruolo di numero uno del mondo.