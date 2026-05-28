“Soave sia il vento”, a Saronno un concerto lirico in ricordo di Alfredo Conci

Sabato 6 giugno il Centro Albero Musicale ospiterà una serata di bel canto promossa da Calliope Musica e Voci d’Arte per ricordare il dottor Alfredo Conci attraverso musiche di Mozart, Verdi, Rossini, Puccini e Bizet

Una serata di musica e memoria per ricordare il dottor Alfredo Conci, artista molto conosciuto e stimato a Saronno scomparso nel 2021 a soli 60 anni dopo una grave malattia. Sabato 6 giugno alle 20.45 il Centro Albero Musicale della Fondazione Daimon, in via Ambrogio Legnani 4, ospiterà il concerto “Soave sia il vento”, organizzato dal gruppo Calliope Musica e Voci d’Arte con il patrocinio del Comune di Saronno.

L’iniziativa vuole essere un omaggio affettivo e culturale dedicato alla figura di Alfredo Conci, attraverso un repertorio di bel canto che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra alcune delle più celebri pagine della musica lirica.

Un repertorio dedicato ai grandi compositori

Durante la serata verranno eseguite musiche di Mozart, Bizet, Verdi, Rossini e Puccini, interpretate da artisti di esperienza accompagnati al pianoforte dalla maestra Debora Mori.

Sul palco si esibiranno Stefania Vietri, soprano; Tiziana Sbalchiero, mezzosoprano; Giancarlo Razionale e Dzemil Redzepi, baritoni.

La conduzione della serata sarà affidata a Emanuele Maggioni, mentre la direzione artistica dell’evento è curata da Tiziana Sbalchiero, direttrice artistica del gruppo Calliope Musica e Voci d’Arte.

Un medico con la passione per la lirica

Alfredo Conci, nato a Milano e residente a Saronno, era medico chirurgo e odontoiatra, professione che ha esercitato nel suo studio milanese accanto alla grande passione per la musica lirica.

Basso cantabile, aveva iniziato a studiare canto lirico nel 2009 con il mezzosoprano Bianca Maria Casoni alla Scuola Musicale di Milano e al centro Diapason di Saronno, approfondendo poi tecnica e repertorio sotto la guida della maestra Debora Mori.

Dal 2014 si era esibito in numerosi concerti e produzioni operistiche in Italia, Svizzera e Germania, costruendo un repertorio particolarmente legato a Mozart e alla musica da camera. Tra i ruoli interpretati figurano il Re d’Egitto in “Aida”, Schaunard, Benoit e Alcindoro in “Bohème”, Fiorello nel “Barbiere di Siviglia”, il Gran Sacerdote di Belo nel “Nabucco” e Leporello in “Don Giovanni”.

Si era esibito anche in contesti prestigiosi come il Castello di Somma Lombardo e il Castello Sforzesco di Vigevano. Nel 2018 aveva ricevuto una menzione speciale over 40 al Primo Concorso Lirico Internazionale Fregosi di Voghera.

L’ingresso al concerto sarà libero. E’ gradita la prenotazione al numero 347 4674724