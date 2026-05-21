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Social, famiglia e coppia: la pedagogista Chiara De Giorgio racconta le relazioni di oggi

Dall’importanza dei limiti per i bambini alle difficoltà delle coppie nell’era digitale, il dialogo a Radio Materia analizza le nuove fragilità relazionali

chiara de giorgio


Le relazioni familiari e di coppia nell’epoca dei social media, tra educazione, limiti e bisogno di autenticità. Sono i temi affrontati nella trasmissione “Chi l’avrebbe mai detto” di Radio Materia, che ha ospitato la pedagogista Chiara De Giorgio per una riflessione sulle sfide della vita quotidiana tra genitori, figli e rapporti sentimentali.

Nel corso dell’intervista, De Giorgio ha spiegato come la pedagogia possa offrire strumenti concreti per leggere e affrontare le dinamiche familiari contemporanee, sempre più influenzate dai ritmi frenetici e dalla comunicazione digitale.

Il ruolo dei genitori

Secondo l’esperta, uno dei nodi principali riguarda il ruolo educativo dei genitori e la capacità di trovare un equilibrio tra protezione e autonomia dei figli. «Dire dei no è fondamentale – spiega Chiara De Giorgio, pedagogista – perché i limiti rassicurano i bambini e li aiutano a confrontarsi con la realtà». Un approccio che non punta alla rigidità assoluta, ma alla costruzione di poche regole chiare e coerenti.

Il ruolo dei genitori tra guida e autonomia

Durante la trasmissione si è parlato anche della difficoltà, per molti adulti, di mantenere il proprio ruolo educativo senza trasformarsi in “amici” dei figli. Per De Giorgio, i ragazzi hanno bisogno di figure autorevoli capaci di accompagnarli nella crescita, lasciando spazio all’autonomia ma senza rinunciare alla funzione di guida.

L’obiettivo dell’educazione, secondo la pedagogista, non è evitare ogni difficoltà ai figli, ma fornire loro gli strumenti necessari per affrontare la vita e costruire relazioni sane.

Le interferenze esterne nella vita di coppia

Ampio spazio è stato dedicato anche alle relazioni sentimentali e agli equilibri all’interno della coppia. Tra i temi affrontati ci sono le interferenze familiari, come quelle dei suoceri, e la necessità di preservare uno spazio autentico di dialogo tra i partner.

De Giorgio ha sottolineato come molte relazioni siano oggi influenzate da aspettative irrealistiche, spesso alimentate dai social media, che tendono a mostrare modelli di felicità “perfetta” difficili da sostenere nella quotidianità.

Social media, controllo e fragilità relazionali

Uno dei passaggi centrali dell’intervista riguarda proprio l’impatto delle piattaforme digitali sulle coppie. Secondo la pedagogista, i social possono accentuare fragilità già presenti, facilitando controllo reciproco, incomprensioni e confronti continui con il passato.

La possibilità di ricontattare facilmente ex partner, la presenza costante di app di messaggistica e la gestione dell’immagine personale online possono diventare elementi destabilizzanti quando manca un equilibrio solido nella relazione.

«La relazione umana resta fondamentale – conclude De Giorgio – ma richiede consapevolezza, ascolto e autenticità». Un messaggio che attraversa tutta la puntata di “Chi l’avrebbe mai detto”, trasformando il dialogo radiofonico in una riflessione più ampia sul modo in cui viviamo oggi i rapporti personali.

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Pubblicato il 21 Maggio 2026
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