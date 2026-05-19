“Sogni. Desideri. Disegni”: a Busto Arsizio l’arte come cura
Al via il terzo ciclo di iniziative del progetto Artisti (in)consapevoli promosso da Auser Insieme Busto Arsizio e Spazio Arte Carlo Farioli, in collaborazione con Spazio Ars e Propositi di Filosofia
Venerdì 22 maggio alle ore 17.30 nella sala di viale Repubblica 67 viene inaugurata la mostra “”Sogni. Desideri. Disegni. L’arte come cura”, un’esposizione che esplora il potenziale dell’arte come pratica di cura e di relazione.
La mostra, curata da Giada Collauto, presenta le opere del Collettivo LiberArte/i e di Fernanda Lombardi, artista e arteterapeuta. Nata dall’esperienza dell’arteterapia di gruppo, l’esposizione restituisce la cura come pratica insieme intima e collettiva, in cui l’arte si fa spazio di relazione, ascolto e trasformazione. Tra sogni, desideri e disegni, l’invito ad immaginare la pratica artistica come spazio culturale vivo, in cui cura e creatività si intrecciano.
La mostra sarà visitabile anche sabato 23 dalle 9.30 alle 12.00 e domenica 24 dalle 15.30 alle 18.30.
L’esposizione sarà inoltre accompagnata da due appuntamenti aperti al pubblico:
• Sabato 23 maggio, ore 10.00
Conversazione intorno al fare arte come terapia, a cura di Fernanda Lombardi
• Domenica 24 maggio, ore 16.30
Laboratorio espressivo di arteterapia
A seguire, finissage della mostra
Nelle settimane successive, a partire dalla mostra prenderanno forma nuove occasioni di incontro, sperimentazione e riflessione, in cui l’arte diventa strumento di relazione e confronto.
Laboratori SpazioIncontro
Ispirati ai linguaggi e alle tematiche affrontate dal collettivo, tre appuntamenti di incontro e sperimentazione tutti alle ore 15.30 presso la sede Auser di via Volta 5:
• 28 maggio – Sogni. Sguardi fotografici – a cura di A. Barbieri
• 4 giugno – Desideri. Tra immagini e parole – a cura di M. Volfi
• 11 giugno – Disegni. Laboratorio espressivo – a cura di F. Lombardi
Accanto ai laboratori, Silvio Joller guiderà il terzo appuntamento di Itinerari d’arte e di lettura: Philosophy for Community. L’incontro, a partire dalle esperienze di pratiche filosofiche al museo d’arte Masi di Lugano, proporrà una riflessione sulla figura dell’artista. L’appuntamento è in programma mercoledì 24 giugno alle ore 17.45 presso la sala di viale Repubblica 67.
Tutte le attività sono libere e gratuite.
Per informazioni e iscrizioni: spazioincontro.bustoarsizio@gmail.com
Il progetto è promosso da Auser Insieme Busto Arsizio e Spazio Arte C. Farioli, in collaborazione con Spazio Ars e Propositi di Filosofia, con il patrocinio di Regione Lombardia e il sostegno di Fondazione Cariplo.
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