Solbiate Arno e il mondo del motociclismo in lutto per Mauro Bardelli

Solbiate Arno piange la scomparsa di Mauro Bardelli, volto noto nel mondo del motociclismo per la sua profonda e instancabile passione per le due ruote come pilota amatore impegnato nei campionati italiani.

Una vita in sella tra passione e campionati italiani

La storia di Mauro Bardelli è strettamente legata ai circuiti e alla velocità. Negli anni ha preso parte a diverse competizioni nell’ambito dei campionati italiani e dei trofei nazionali, come la categoria Over 50 della RR Cup del Trofeo Italiano Amatori, portando i colori del nostro territorio in giro per i principali autodromi del Paese.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona solare, sempre pronta a dispensare consigli meccanici o di traiettoria all’interno dei box, incarnando i valori più sani dello sport di base, dove la competizione lascia sempre il passo all’amicizia e alla solidarietà tra centauri. I funerali avranno luogo alla Chiesa Parrocchiale di Solbiate Arno venerdì 22 maggio alle ore 15.