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Gallarate/Malpensa

Solbiate Arno e il mondo del motociclismo in lutto per Mauro Bardelli

Il paese piange la scomparsa del noto cittadino e pilota amatoriale, grande protagonista delle piste nazionali e uomo stimato da tutto l'ambiente delle due ruote. Venerdì 22 maggio il funerale

mauro bardelli

Solbiate Arno piange la scomparsa di Mauro Bardelli, volto noto nel mondo del motociclismo per la sua profonda e instancabile passione per le due ruote come pilota amatore impegnato nei campionati italiani.

Una vita in sella tra passione e campionati italiani

La storia di Mauro Bardelli è strettamente legata ai circuiti e alla velocità. Negli anni ha preso parte a diverse competizioni nell’ambito dei campionati italiani e dei trofei nazionali, come la categoria Over 50 della RR Cup del Trofeo Italiano Amatori, portando i colori del nostro territorio in giro per i principali autodromi del Paese.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona solare, sempre pronta a dispensare consigli meccanici o di traiettoria all’interno dei box, incarnando i valori più sani dello sport di base, dove la competizione lascia sempre il passo all’amicizia e alla solidarietà tra centauri. I funerali avranno luogo alla Chiesa Parrocchiale di Solbiate Arno venerdì 22 maggio alle ore 15.

Mauro Bardelli

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Pubblicato il 21 Maggio 2026
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