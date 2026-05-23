Solbiate Olona celebra gli 80 anni della Repubblica: mostre, memoria storica e Costituzione ai giovani

Solbiate Olona si prepara a celebrare l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana con un programma di iniziative culturali, commemorative e istituzionali che accompagneranno cittadini e visitatori dal 24 maggio al 2 giugno 2026.

L’amministrazione comunale ha organizzato un percorso dedicato alla memoria storica, alla valorizzazione della comunità locale e ai principi democratici e costituzionali che hanno segnato la storia del Paese dal 1946 a oggi. Il programma prevede mostre tematiche, aperture straordinarie, momenti istituzionali e iniziative rivolte ai giovani.

Tra gli appuntamenti centrali delle celebrazioni figurano tre esposizioni dedicate agli ottant’anni della Repubblica Italiana. Al Centro Anziani di piazza Gabardi 1 sarà allestita la mostra “La Repubblica con versi, colori e francobolli”, esposizione che unirà arte, poesia e collezionismo filatelico attraverso francobolli emessi nell’arco degli ottant’anni repubblicani.

Nella Sala Consiliare del Municipio sarà invece ospitata la mostra “La Repubblica Italiana a Solbiate Olona”, dedicata ai cambiamenti del paese dal secondo dopoguerra a oggi attraverso fotografie e documenti storici. L’esposizione racconterà l’evoluzione urbanistica, sociale e civile della comunità locale.

Il Museo Socio Storico di via dei Patrioti 31 aprirà invece straordinariamente con la mostra “La storia della nostra Repubblica”, che comprenderà anche un’esposizione di banconote storiche emesse negli ottant’anni della Repubblica Italiana.

Le mostre saranno visitabili nei fine settimana dal 24 maggio al 2 giugno, con aperture dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Durante la settimana saranno invece previste visite su appuntamento. Per il Museo Socio Storico l’apertura straordinaria principale è prevista domenica 31 maggio.

Le celebrazioni culmineranno martedì 2 giugno con la cerimonia ufficiale presso il Monumento ai Caduti. Il programma prevede alle 10 la commemorazione istituzionale con il picchetto d’onore della Caserma Ugo Mara. In serata, alle 18.45 nella sala consiliare, si terrà la consegna della Costituzione Italiana ai giovani nati nel 2008, iniziativa organizzata anche con l’Assessorato alle Politiche Giovanili e la Commissione Osservatorio Giovani.

L’iniziativa vuole rappresentare simbolicamente il passaggio dei valori della Repubblica e della partecipazione democratica alle nuove generazioni. Dopo la consegna delle Costituzioni è previsto anche un momento conviviale.

In occasione dell’80° anniversario, il Comune ha inoltre deciso di realizzare un intervento simbolico nell’area del Monumento ai Caduti in piazza Marconi, con la piantumazione di nuovi cipressi. L’intervento vuole sottolineare il valore della memoria cittadina e il rispetto verso chi ha sacrificato la propria vita per la libertà e la nascita dell’Italia democratica.

Per coinvolgere cittadini e famiglie sarà inoltre proposta l’iniziativa dei “Timbri del Visitatore” (visualizza QUI): chi visiterà tutte e tre le mostre potrà collezionare i timbri dedicati e ricevere un premio fino a esaurimento scorte.

Durante le celebrazioni sarà infine presentato anche il nuovo sito dedicato alla storia di Solbiate Olona, consultabile all’indirizzo solbiatenellastoria.altervista.org, progetto nato per raccogliere e valorizzare materiali storici e testimonianze del paese.

«Celebrare gli ottant’anni della Repubblica Italiana – dichiara il sindaco Lucio Ghioldi – significa ricordare le radici democratiche del nostro Paese, valorizzare la memoria storica della nostra comunità e trasmettere alle nuove generazioni il senso delle istituzioni, della libertà e della partecipazione civile. Le iniziative organizzate vogliono essere un’occasione di riflessione, conoscenza e appartenenza per tutta la cittadinanza».