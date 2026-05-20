Sole e temperature in forte aumento: nel fine settimana in Lombardia e in provincia di Varese prime prove d’estate

Il maltempo e le temperature insolitamente fresche delle scorse settimane sono ormai soltanto un ricordo. Nei prossimi giorni la provincia di Varese e il resto della Lombardia si preparano a vivere un vero e proprio anticipo della stagione estiva. Secondo gli esperti del Servizio Meteorologico Regionale di Arpa Lombardia, le giornate che ci attendono saranno caratterizzate da stabilità e, soprattutto, da una decisa impennata della colonnina di mercurio, che si porterà su valori decisamente superiori alla norma.

Il responsabile di questa svolta meteorologica è un vasto anticiclone in arrivo da sud-ovest. Questo promontorio di alta pressione, che inizialmente ha interessato l’area dello Stretto di Gibilterra, si espanderà verso il nord Europa, portando aria molto calda su gran parte del continente e scalzando le correnti fredde settentrionali che hanno finora condizionato la nostra regione. Il cielo sulla Lombardia si presenterà in prevalenza sereno e l’assenza di nuvole favorirà un soleggiamento diffuso, azzerando di fatto il rischio di piogge.

La fiammata africana si farà sentire in modo sensibile soprattutto a partire da venerdì e durante tutto il fine settimana, quando in pianura si toccheranno diffusamente i 30 °C, a fronte di una media stagionale per questo periodo che solitamente si attesta intorno ai 22 °C. Le aree più roventi saranno quelle della pianura occidentale e i grandi centri urbani, dove non si escludono locali superamenti della soglia dei trenta gradi, con valori fino a 10 °C superiori alle medie della terza decade di maggio.

«La presenza esigua di nubi favorirà l’aumento delle temperature che interesserà l’intero territorio e porterà al raggiungimento dei 30 °C in pianura possibilmente già da venerdì – Previsori del Centro Regionale Idrometeo e Clima di Arpa Lombardia – . Le aree interessate dalle temperature più alte saranno quelle della pianura occidentale, ma nei centri urbani c’è comunque da aspettarsi anche locali superamenti, con valori di quasi 10 °C più alti della media del periodo »

Mentre in città come Milano, Monza, Pavia e Mantova i termometri saliranno fino a picchi di 32-33 °C, e capoluoghi come Brescia, Cremona e Lodi si assesteranno sui 30 °C, la fascia prealpina registrerà un clima leggermente più ventilato ma comunque caldissimo. A Varese, così come a Como e Lecco, i valori massimi supereranno agevolmente i 25 °C, regalando giornate ideali per le prime gite fuori porta sui laghi. Temperature notevoli si registreranno anche in montagna, con la città di Sondrio e i fondivalle alpini che sfioreranno a loro volta i 30 °C.

Gli esperti di Arpa Lombardia sottolineano che questo scenario di caldo intenso ci accompagnerà non solo per tutto il weekend, ma proseguirà anche nei primi giorni della prossima settimana. Un primo possibile cambio di rotta e un ritorno a condizioni più fresche o instabili sono previsti solo a partire da metà settimana. Per monitorare la situazione in tempo reale e consultare i bollettini dettagliati per ciascun comune, i cittadini possono fare riferimento ai canali ufficiali della protezione civile regionale e dell’Arpa.