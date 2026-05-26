Solidarietà a Viale Belforte: una raccolta di beni di prima necessità per il Villaggio del Fanciullo di Morosolo
Sabato 13 giugno i volontari della cooperativa sociale saranno all'Iper di Varese per raccogliere prodotti per l'infanzia e alimenti a lunga conservazione destinati alle famiglie in difficoltà
Una spesa che raddoppia il suo valore per sostenere chi attraversa un momento di fragilità. Sabato 13 giugno, l’Iper di Viale Belforte a Varese ospiterà la nuova giornata di raccolta benefica “Dona una spesa”, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra il punto vendita e il Villaggio del Fanciullo di Morosolo.
La cooperativa sociale, che da cinquant’anni si dedica all’infanzia, all’accoglienza e al supporto dei nuclei familiari del territorio, rinnova questo appuntamento per raccogliere beni essenziali destinati ai propri ospiti e alle comunità protette.
Come contribuire e cosa serve
Dalle ore 9:00 alle ore 17:00, i clienti del supermercato troveranno ad accoglierli i volontari della struttura, facilmente riconoscibili dalle pettorine blu con il logo del Villaggio. Chi lo desidera potrà aggiungere al proprio carrello alcuni prodotti specifici da consegnare poi direttamente ai banchetti posizionati nell’area fronte casse.
I beni richiesti riguardano principalmente la cura dei più piccoli e le necessità quotidiane delle case d’accoglienza:
Prodotti per l’infanzia: pannolini, salviettine umidificate, creme protettive, shampoo e bagnoschiuma per bambini.
Abbigliamento: articoli di intimo.
Alimentari: generi alimentari a lunga conservazione.
Un aiuto concreto per la quotidianità
L’obiettivo dell’iniziativa va oltre la semplice raccolta materiale. Come spiegano i responsabili della comunità di Morosolo, il contributo dei cittadini è fondamentale per permettere ai bambini e alle mamme accolte di vivere la quotidianità all’interno di uno spazio sicuro e protetto. Un supporto che consente agli ospiti di concentrarsi sul proprio percorso di crescita e di recupero dell’autonomia, potendo contare su una base solida per le necessità di ogni giorno.
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