Somma Lombardo celebra gli 80 anni della Repubblica tra memoria, giovani e senso civico
Martedì 2 giugno il Comune organizza una giornata di celebrazioni per l’anniversario della nascita della Repubblica Italiana: in programma il Battesimo Civico per i ragazzi del 2008, la partecipazione del Corpo Musicale “La Cittadina” e una serata pubblica al Castello Visconti di San Vito
Somma Lombardo si prepara a celebrare l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana con una giornata di iniziative istituzionali e momenti aperti alla cittadinanza. L’appuntamento è fissato per martedì 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica, ricorrenza che segna il referendum del 1946 con cui gli italiani scelsero la forma repubblicana dello Stato.
L’amministrazione comunale ha organizzato un programma che unirà memoria storica, partecipazione civica e coinvolgimento delle nuove generazioni. Le celebrazioni prenderanno il via alle 10.30 nel cortile di Palazzo Viani Visconti con il ritrovo delle autorità civili e militari.
Alle 11 spazio al tradizionale Battesimo Civico dedicato ai ragazzi nati nel 2008. In occasione dell’80° anniversario della proclamazione della Repubblica, i giovani sommesi riceveranno il Tricolore, una copia della Costituzione Italiana e una grafica d’arte, in un momento simbolico che richiama i valori della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica. La cerimonia sarà accompagnata dalla partecipazione del Corpo Musicale “La Cittadina”, storica realtà musicale del territorio.
Le iniziative proseguiranno anche in serata. Alle 21 il Castello Visconti di San Vito ospiterà la proiezione pubblica della trasmissione Rai 1 “I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum”, in collegamento da piazza del Quirinale.
In caso di maltempo, la cerimonia del mattino si svolgerà al Teatro Auditorium San Luigi. A firmare l’invito alla cittadinanza è il sindaco Stefano Bellaria, che richiama l’importanza di una ricorrenza capace di unire memoria storica e senso di comunità.
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