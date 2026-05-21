Sophia Zanoletti torna a Castronno: recital pianistico straordinario ad Alpha Musica

Un atteso ritorno a casa per celebrare la musica, il talento e un percorso artistico in continua ascesa. Sabato 23 maggio 2026, alle ore 18:00, l’associazione musicale Alpha Musica di Castronno (via Piave 6) ospiterà un prestigioso concerto della pianista Sophia Zanoletti.

L’evento si terrà nella Sala Gianfranco Majocchi, situata all’interno della sede stessa dell’accademia. Per l’istituzione musicale si tratta di un appuntamento di particolare rilievo: Sophia Zanoletti è infatti un’ex allieva della scuola, oggi protagonista di un brillante cammino professionale nel panorama concertistico.

Un recital tra emozione e virtuosismo

Il concerto si aprirà sotto il segno della continuità didattica e del legame profondo con il territorio. Alpha Musica ha espresso grande entusiasmo nel poter riaccogliere una delle sue promesse più felici. Il recital si propone come un’occasione per ascoltare dal vivo la maturità espressiva e tecnica raggiunta dalla giovane pianista.

L’evento incarna appieno la filosofia dell’associazione, racchiusa nel motto che accompagna le sue iniziative: “La musica coltiva il talento, unisce le persone, ispira il futuro”. L’ingresso al concerto rappresenta un’opportunità unica per tutti gli appassionati di musica classica della provincia di Varese per assistere all’esibizione di un talento emergente in un’atmosfera intima e acusticamente curata.