Sorelle: le sculture in terracotta di Chiara Campiotti all’Atelier Capricorno

Dal 17 al 22 maggio 2026 l’Atelier Capricorno di Cocquio Trevisago ospita SORELLE, mostra personale della scultrice ceramista Chiara Campiotti, a cura di Debora Ferrari. Un percorso espositivo dedicato all’universo femminile attraverso opere in terracotta che evocano memoria, relazione e trasformazione. L’inaugurazione è in programma domenica 17 maggio alle ore 16.30 con una presentazione critica di Debora Ferrari. Alle 17.30 seguirà il concerto del Trio Selene e, a conclusione, un aperitivo buffet aperto al pubblico.

Le opere esposte raccontano un femminile intimo e archetipico: poetesse, contadine, figure interiori che prendono forma in triadi simboliche. Non semplici ritratti, ma presenze silenziose che custodiscono storie e attraversano il tempo. La terracotta, materiale caldo e primario, conserva il segno della mano e accoglie l’imperfezione come elemento autentico della creazione. La ricerca artistica di Chiara Campiotti nasce da un lungo percorso nell’ambito educativo e pedagogico. Laureata all’Università di Urbino e specializzata in Psicopedagogia Generativa a Lugano, l’artista ha lavorato per oltre venticinque anni nella formazione e nell’insegnamento, approfondendo i processi narrativi e relazionali. Una sensibilità che oggi si traduce nella pratica scultorea, dove la materia diventa spazio di ascolto e di emersione interiore.

Centrale nella sua poetica è il lavoro per triadi: tre figure che generano equilibrio dinamico e racconto, piccole comunità simboliche che incarnano parola, radicamento e trasformazione. Dettagli dorati, piccoli oggetti custoditi sul petto e segni minuti diventano centri simbolici legati alla memoria e alla forza generativa. Tra suggestioni arcaiche e sensibilità contemporanea, le sculture di Campiotti evocano ex voto, madonne laiche e idoli domestici, mantenendo però una voce profondamente attuale. Come scrive Debora Ferrari nel testo critico che accompagna la mostra: “Le loro figure non gridano. Restano. E nella loro silenziosa compattezza raccontano una pedagogia della materia: la crescita non come teoria, ma come forma che lentamente prende corpo.”

La mostra si concluderà domenica 24 maggio alle ore 16 con il finissage e l’incontro con Marco Piatti dal titolo Cos’è la poesia.

Sorelle

Mostra personale di Chiara Campiotti

A cura di Debora Ferrari

Atelier Capricorno

Dal 17 al 22 maggio 2026

Orari: lunedì, venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 18.30

Inaugurazione: domenica 17 maggio ore 16.30. Concerto Trio Selene: ore 17.30. A seguire aperitivo buffet