Sotto l’effetto di droghe danneggia la sala d’attesa del Sant’Anna: denunciato dalla polizia di Stato di Como
All’arrivo della Volante, il personale sanitario ha riferito agli agenti che l’uomo si era recato al pronto soccorso in evidente stato di agitazione, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti
La polizia di Stato di Como lunedì pomeriggio ha denunciato per danneggiamento un 49enne comasco residente ad Erba, ma di fatto senza fissa dimora. Alle 16.00 un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Como è intervenuto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Anna di S. Fermo della Battaglia, dove era stato segnalato di un uomo che stava dando in escandescenza e che aveva danneggiato i locali dell’ospedale.
All’arrivo della Volante, il personale sanitario ha riferito agli agenti che l’uomo si era recato al pronto soccorso in evidente stato di agitazione, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, e che, dopo aver ricevuto le cure del caso, era stato dimesso. Tuttavia, poco più tardi, era ritornato, inveendo contro i sanitari ed adirandosi sino al punto di colpire violentemente alcuni arredi dell’ospedale.
Gli agenti hanno quindi bloccato il 49enne e lo hanno portato in Questura, dove sono emersi sul suo conto precedenti penali e di polizia per resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale nonché per minacce, lesioni, porto abusivo d’armi ed ubriachezza. L’uomo è stato quindi denunciato per danneggiamento e sono inoltre al vaglio della Divisione Anticrimine idonei provvedimenti a suo carico.
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