Spaccata a Castronno: furgone-ariete contro il negozio di biciclette
I ladri hanno sfondato l'ingresso del punto vendita di via Lombardia con un mezzo rubato, riuscendo a sottrarre alcune bici prima di fuggire. Sul caso indagano i carabinieri di Carnago
Un furgone rubato utilizzato come ariete per abbattere la vetrata e fare razzia di biciclette. È la dinamica della spaccata messa a segno all’alba di oggi, lunedì 18 maggio, ai danni del negozio “A Ruota Libera” di via Lombardia a Castronno.
I malviventi hanno agito secondo un piano preciso. Dopo essersi impossessati di un furgone, lo hanno lanciato contro l’ingresso dell’attività, distruggendo la vetrina principale. Nonostante il sistema di allarme sia entrato immediatamente in funzione, la banda è riuscita a muoversi rapidamente e a caricare a bordo del mezzo alcune biciclette, per poi dileguarsi.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Carnago, incaricati di condurre le indagini e di effettuare i primi rilievi scientifici. Ancora non è stato quantificato con esattezza il valore della merce rubata e l’entità dei pesanti danni causati alla struttura.
Per il punto vendita di Castronno si tratta della prima spaccata subita dall’apertura. L’episodio, tuttavia, si inserisce in un contesto in cui i negozi di due ruote sono stati spesso presi di mira dai malviventi con tecniche simili. Un precedente analogo e di grande impatto era avvenuto nel settembre del 2023 a Gazzada Schianno, quando un furgone-ariete era stato utilizzato per svaligiare il negozio All4Cycling prima della fuga della banda in autostrada.
Le attività dell’Arma proseguono nel tentativo di raccogliere elementi utili alle indagini, tra cui i filmati delle videocamere di sorveglianza del negozio.
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