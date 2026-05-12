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Spaccio a domicilio concordato via social: arrestato pusher con 24 dosi di cocaina nell’Alto Varesotto

I carabinieri della stazione di Luino hanno arrestato un giovane trovato in possesso di cocaina e di 650 euro in contanti. Scarcerato, dovrà lasciare la provincia di Varese

Droga

I carabinieri della stazione di Luino monitoravano da alcuni giorni un’autovettura condotta da un giovane cittadino marocchino, risultato regolarmente presente sul territorio europeo. L’attività investigativa è stata svolta anche attraverso l’analisi dei transiti registrati dalle telecamere dei Comuni di Luino, Germignaga e Mesenzana, dove i militari hanno riscontrato numerosissimi passaggi del veicolo sia nelle ore notturne sia durante il giorno.

Gli accertamenti hanno portato i militari a sospettare un’attività di spaccio legata a una delle nuove modalità di consegna della droga a domicilio concordata tramite numeri e contatti social. Un sistema che attualmente rappresenterebbe una delle forme più diffuse di spaccio nelle zone delle valli dell’Alto Varesotto.

Nel pomeriggio dell’11 maggio i carabinieri hanno quindi deciso di procedere a un controllo approfondito del mezzo e del conducente. All’interno dell’auto sono state rinvenute ben 24 dosi di cocaina, mentre addosso al giovane è stata trovata la somma di 650 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Per il giovane è così scattato l’arresto. Sia la sostanza stupefacente sia il denaro sono stati sequestrati dai militari. Questa mattina – martedì 12 – l’arrestato è stato tradotto davanti al Tribunale di Varese, che ha convalidato l’arresto disponendo la scarcerazione con applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Varese.

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Pubblicato il 12 Maggio 2026
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