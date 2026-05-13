Spaccio di cocaina tra Erba e Inverigo, arrestato pusher irregolare: nascondeva le dosi nel muro di cinta

Pedinato dagli agenti mentre effettuava una serie di brevi soste sospette tra condomini e abitazioni private, è stato bloccato con decine di dosi di cocaina nascoste dietro un muro di cinta. La Polizia di Stato di Como ha arrestato in flagranza uno straniero di 34 anni, irregolare sul territorio italiano, senza fissa dimora e con precedenti penali.

L’operazione è stata condotta nel pomeriggio di ieri dagli uomini della quarta sezione della Squadra Mobile, impegnati nell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio comasco.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 34enne si muoveva a bordo di un’auto a noleggio ed era stato individuato a Erba, dove i poliziotti hanno iniziato a seguirne i movimenti. Durante il monitoraggio gli agenti hanno osservato diverse soste rapide compatibili, secondo gli inquirenti, con cessioni di droga.

L’uomo è stato poi visto fermarsi nei pressi di un muro di cinta a Inverigo e rovistare tra alcuni massi. A quel punto i poliziotti sono intervenuti. Il 34enne avrebbe tentato di sottrarsi al controllo chiudendosi rapidamente nell’auto, ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti.

La successiva perquisizione ha permesso di trovare cinque dosi di cocaina già confezionate all’interno della vettura e 225 euro in contanti addosso all’uomo, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dietro il muro dove era stato visto armeggiare sono state inoltre recuperate altre 65 dosi della stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 60 grammi.

Dagli accertamenti è emerso che il 34enne aveva precedenti per reati legati agli stupefacenti e per rapina.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito nel carcere di Como, in attesa del processo per direttissima fissato per questa mattina.