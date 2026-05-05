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Spaccio in appartamento a Varese, la segnalazione fa centro: in casa un chilo di hascisc

Un cittadino ha indicato il via vai intorno a casa: in manette è finito un 34enne che aveva in casa droga e denaro considerato frutto del commercio

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Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Varese ha arrestato un 34enne colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha consentito il sequestro di 977 grammi di hascisc, suddivisi in nove panetti, “oltre a un bilancino di precisione e a una somma di denaro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita”.

L’intervento è scaturito da una chiamata alla Sala Operativa, con la quale un cittadino riferiva di un sospetto viavai di persone in un appartamento situato in una zona periferica della città.

Giunti sul posto, gli agenti della squadra volante hanno fatto irruzione all’interno dello stabile rintracciando un uomo (per nuove disposizioni la Questura indica solo cittadino straniero, senza specificare la nazionalità) che alla loro vista tentava di disfarsi di una sigaretta artigianale contenente hascisc.

Dalla successiva perquisizione dell’abitazione, i poliziotti hanno trovato – nascosto in un armadio – quasi un chilogrammo di droga, confermando quindi la bontà della segnalazione ricevuta.

 

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Pubblicato il 05 Maggio 2026
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