Spaccio nei boschi: arrestato pusher violento, feriti due agenti ad Appiano Gentile

Intervento della Polizia di Stato di Como nel pomeriggio di ieri nei boschi di Appiano Gentile, dove un pusher di 28 anni, cittadino marocchino irregolare sul territorio e senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale oltre che per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Como nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio nelle aree boschive della provincia.

Intorno alle 16 gli agenti, appostati nella zona, hanno osservato un intenso movimento di tossicodipendenti e frequenti soste sospette di veicoli lungo la strada adiacente al bosco. Nel corso del monitoraggio i poliziotti hanno individuato il 28enne mentre si muoveva ripetutamente tra un bivacco di fortuna allestito nella vegetazione e la carreggiata, dove avrebbe effettuato cessioni di droga.

Quando gli agenti sono intervenuti per fermarlo, l’uomo si è dato alla fuga. Raggiunto poco dopo, ha reagito con estrema violenza colpendo i poliziotti con calci, pugni, testate e morsi. Durante la colluttazione avrebbe persino tentato di impossessarsi dell’arma di servizio di uno degli operatori.

Nonostante la forte resistenza opposta dal pusher, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e a metterlo in sicurezza sull’auto di servizio.

La successiva perquisizione ha portato al sequestro di circa 440 grammi di hashish, diverse dosi di eroina e cocaina, 500 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre a un bilancino di precisione.

Nel bivacco sono stati inoltre rinvenuti un bastone appuntito lungo circa 60 centimetri e una roncola di 45 centimetri.

Il 28enne, già gravato da numerosi precedenti per droga e resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Como su disposizione della Procura.

Due agenti coinvolti nella colluttazione hanno riportato contusioni e lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.