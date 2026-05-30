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Spari in un’area boschiva di Castelletto Ticino: ferito un uomo

L'uomo, 30 anni e di origine straniera, sarebbe stato colpito all'addome e una gamba. Trasportato dai soccorsi in elicottero all'ospedale di Novara.

carabinieri verbania

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di un’aggressione avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, 30 maggio, a Castelletto Sopra Ticino. Un uomo di circa 30 anni, di origine straniera, ha riportato ferite gravi dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco in un’area boschiva. (foto d’archivio)

I militari della compagnia locale sono arrivati in via Rossini alle 15, subito dopo la segnalazione di alcuni passanti che si trovavano in zona e hanno udito degli spari. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, la vittima è stata colpita due o tre volte. I proiettili hanno raggiunto l’uomo alla gamba e all’addome.

I primi a prestare le cure d’emergenza sono stati i sanitari dell’équipe medicalizzata di Arona. Poco dopo, la centrale operativa ha disposto l’intervento dell’elisoccorso per accelerare l’ospedalizzazione. L’elisoccorso ha preso in carico il trentenne e lo ha trasportato all’ospedale di Novara.

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Pubblicato il 30 Maggio 2026
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