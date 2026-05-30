Spari in un’area boschiva di Castelletto Ticino: ferito un uomo
L'uomo, 30 anni e di origine straniera, sarebbe stato colpito all'addome e una gamba. Trasportato dai soccorsi in elicottero all'ospedale di Novara.
I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di un’aggressione avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, 30 maggio, a Castelletto Sopra Ticino. Un uomo di circa 30 anni, di origine straniera, ha riportato ferite gravi dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco in un’area boschiva. (foto d’archivio)
I militari della compagnia locale sono arrivati in via Rossini alle 15, subito dopo la segnalazione di alcuni passanti che si trovavano in zona e hanno udito degli spari. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, la vittima è stata colpita due o tre volte. I proiettili hanno raggiunto l’uomo alla gamba e all’addome.
I primi a prestare le cure d’emergenza sono stati i sanitari dell’équipe medicalizzata di Arona. Poco dopo, la centrale operativa ha disposto l’intervento dell’elisoccorso per accelerare l’ospedalizzazione. L’elisoccorso ha preso in carico il trentenne e lo ha trasportato all’ospedale di Novara.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.