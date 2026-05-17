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Spettacolo e adrenalina tra le curve con la gara delle Birocie tra Brissago e Mesenzana

Cinquantuno equipaggi al via nella tradizionale corsa di speed down disputata oggi lungo il percorso di 1,7 chilometri tra i due comuni. Pubblico numeroso e mezzi spettacolari protagonisti della giornata

Gara delle Biroce 2026

Motori assenti, ma adrenalina alle stelle. Si è svolta oggi tra Brissago Valtravaglia e Mesenzana la tradizionale Gara delle Birocie, appuntamento molto atteso dagli appassionati di speed down e dalle famiglie del territorio.
Ben 51 gli iscritti che hanno preso parte alla competizione, regalando spettacolo lungo il tortuoso tracciato in discesa immerso nel verde delle valli varesine. Dalle prime ore del mattino il pubblico si è sistemato lungo le curve più spettacolari del percorso per assistere al passaggio delle originali biroce: mezzi artigianali senza motore, costruiti con fantasia, tecnica e grande passione.
In gara monoposto, mezzi biposto e drift trike, alcuni ispirati alle livree delle grandi scuderie automobilistiche, altri caratterizzati da colori accesi e soluzioni aerodinamiche sorprendenti.
Tra pieghe mozzafiato, staccate al limite e velocità elevate, gli equipaggi hanno affrontato il tracciato con grande abilità. L’evento, organizzato dal Club La Birocia insieme agli enti sportivi del territorio, ha richiamato appassionati anche da fuori provincia, confermandosi una manifestazione capace di unire sport, divertimento e spirito di comunità.

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Gara delle Birocie 2026 4 di 28
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Pubblicato il 17 Maggio 2026
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