Spirometrie gratuite per i bambini a Varese per la Giornata Mondiale dell’Asma 2026

In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma 2026, l’Ambulatorio di Pneumologia e Allergologia Pediatrica dell’Ospedale F. Del Ponte di Varese, in collaborazione con il Comune di Varese, promuove un’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce dell’asma nei più piccoli.

Martedì 5 maggio 2026, dalle ore 14.00 alle 17.00 a Palazzo Estense saranno effettuate gratuitamente spirometrie e saturimetrie pediatriche. Durante il pomeriggio verranno inoltre distribuiti opuscoli informativi con consigli utili per riconoscere i sintomi dell’asma nel bambino, realizzati dalla Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI). L’accesso sarà libero e aperto a tutti.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Asma, che si celebra ogni anno il primo martedì di maggio e che nel 2026 ricorre il 5 maggio. Il tema scelto per questa edizione, “Access to anti-inflammatory inhalers for everyone with asthma – still an urgent need” (Accesso agli antinfiammatori per via inalatoria per tutti gli asmatici: un bisogno ancora urgente), sottolinea la necessità di garantire a tutti i pazienti cure adeguate e tempestive.

L’asma bronchiale è una delle patologie croniche più diffuse in età pediatrica, interessando circa 1 bambino su 10 nei Paesi occidentali. Anche in Italia la prevalenza si attesta intorno al 10% nella popolazione pediatrica. Si tratta di una condizione che incide significativamente sulla qualità di vita dei bambini e delle loro famiglie, ed è responsabile di importanti costi sanitari, assenze scolastiche, ricoveri e accessi al Pronto Soccorso.

Per una gestione efficace della malattia è fondamentale una diagnosi corretta e precoce. In presenza di sintomi come difficoltà respiratoria, respiro sibilante, senso di costrizione toracica e tosse secca, è consigliabile eseguire una spirometria, esame semplice e non invasivo che può essere effettuato anche nei bambini a partire dai 5-6 anni di età.

La giornata rappresenta quindi un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione, promuovere la prevenzione e migliorare il controllo dell’asma attraverso diagnosi tempestive e trattamenti appropriati.