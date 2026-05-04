Varese News

Bambini

Spirometrie gratuite per i bambini a Varese per la Giornata Mondiale dell’Asma 2026

Martedì 5 maggio, dalle ore 14.00 alle 17.00 a Palazzo Estense saranno effettuate gratuitamente spirometrie e saturimetrie pediatriche

asma

In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma 2026, l’Ambulatorio di Pneumologia e Allergologia Pediatrica dell’Ospedale F. Del Ponte di Varese, in collaborazione con il Comune di Varese, promuove un’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce dell’asma nei più piccoli.

Martedì 5 maggio 2026, dalle ore 14.00 alle 17.00 a Palazzo Estense saranno effettuate gratuitamente spirometrie e saturimetrie pediatriche. Durante il pomeriggio verranno inoltre distribuiti opuscoli informativi con consigli utili per riconoscere i sintomi dell’asma nel bambino, realizzati dalla Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI). L’accesso sarà libero e aperto a tutti.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Asma, che si celebra ogni anno il primo martedì di maggio e che nel 2026 ricorre il 5 maggio. Il tema scelto per questa edizione, “Access to anti-inflammatory inhalers for everyone with asthma – still an urgent need” (Accesso agli antinfiammatori per via inalatoria per tutti gli asmatici: un bisogno ancora urgente), sottolinea la necessità di garantire a tutti i pazienti cure adeguate e tempestive.

L’asma bronchiale è una delle patologie croniche più diffuse in età pediatrica, interessando circa 1 bambino su 10 nei Paesi occidentali. Anche in Italia la prevalenza si attesta intorno al 10% nella popolazione pediatrica. Si tratta di una condizione che incide significativamente sulla qualità di vita dei bambini e delle loro famiglie, ed è responsabile di importanti costi sanitari, assenze scolastiche, ricoveri e accessi al Pronto Soccorso.
Per una gestione efficace della malattia è fondamentale una diagnosi corretta e precoce. In presenza di sintomi come difficoltà respiratoria, respiro sibilante, senso di costrizione toracica e tosse secca, è consigliabile eseguire una spirometria, esame semplice e non invasivo che può essere effettuato anche nei bambini a partire dai 5-6 anni di età.

La giornata rappresenta quindi un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione, promuovere la prevenzione e migliorare il controllo dell’asma attraverso diagnosi tempestive e trattamenti appropriati.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.