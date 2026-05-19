Varese News

Politica

«Sport, ambiente e servizi per ridare vita al paese» le ricette di Enrica Peregalli per Masciago Primo

La sfida elettorale del 24 e 25 maggio passa anche dalla sostenibilità sociale e ambientale: "Il paese deve tornare a essere un luogo attrattivo per famiglie e giovani"

Generico 18 May 2026

«Ho 48 anni e, anche se vivo e lavoro a Milano, Masciago è il luogo che considero affettivamente la mia vera casa. Fin da piccola ho trascorso qui ogni fine settimana e vacanza, costruendo le mie radici più profonde».

Si presenta così Enrica Peregalli, candidata sindaca per il paesino della Valcuvia con la lista “Vivi Masciago Primo“. Continua: «Ho un passato professionale dinamico nel settore delle produzioni e oggi, per conciliare al meglio la carriera con la crescita di mia figlia, lavoro come responsabile d’ufficio nel ramo immobiliare. Questa scelta mi ha permesso di ridefinire le mie priorità e mi ha regalato una sensibilità nuova verso il futuro delle prossime generazioni. La mia vita è guidata dall’arte e dalla musica. Non sono solo passioni, ma impegni quotidiani: curo l’organizzazione di mostre d’arte e affianco come volontaria un gruppo di musicisti batteristi “ugualmente abili” di Chieri (To). La loro vicinanza mi ha trasmesso una lezione fondamentale: la disabilità scompare nel momento in cui si crea bellezza».

Perché ha deciso di candidarsi?
«La mia candidatura nasce da un desiderio molto concreto: fare davvero qualcosa per Masciago Primo e per la sua comunità. Voglio mettere le mie energie al servizio del paese puntando su due pilastri fondamentali: sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale. Credo che esperienza amministrativa e legame con il territorio possano garantire una crescita equilibrata e attenta al benessere collettivo».

Come è nata la sua squadra?
«Abbiamo costruito una lista unita dall’amore per Masciago e dalla volontà di farlo rinascere. È una squadra che mette insieme competenze tecniche, capacità gestionali e sensibilità umana. Ci sono persone che conoscono bene il funzionamento della macchina amministrativa e altre che vivono il territorio ogni giorno e ne conoscono bisogni e criticità».

Quali saranno le priorità immediate?
«Partiremo dalla cura del paese. Significa manutenzione straordinaria di strade, fossi e caditoie per garantire sicurezza ed evitare problemi idrogeologici. Allo stesso tempo vogliamo prenderci cura del verde pubblico: un paese pulito e ordinato migliora la qualità della vita e rappresenta un segnale importante anche per chi arriva da fuori».

Come si può contrastare lo spopolamento?
«Bisogna restituire luoghi di socialità e benessere. Vogliamo investire sul centro sportivo, intercettando fondi regionali, e sostenere le associazioni locali che svolgono un ruolo sociale fondamentale. Inoltre pensiamo alla realizzazione di un percorso vita accessibile a tutti. Se un paese offre spazi sicuri e servizi adeguati, le famiglie scelgono di restare».

Quali interventi servono sui servizi?
«Per i piccoli comuni la parola chiave è collaborazione. Serve lavorare con Comunità Montana ed enti sovracomunali per migliorare collegamenti e servizi, soprattutto per gli anziani. Credo molto anche nella transizione ecologica: vogliamo incentivare il recupero edilizio e l’efficienza energetica senza consumare nuovo suolo».

Qual è la sua idea di sviluppo per Masciago?
«Uno sviluppo rispettoso dell’identità del territorio. Non vogliamo cementificare ma valorizzare ciò che già esiste attraverso turismo lento, sentieri, iniziative culturali e artistiche all’aperto. La nostra forza è la bellezza del paesaggio e la tranquillità del paese».

Che rapporto vuole costruire con i cittadini?
«Un rapporto diretto e trasparente. Attiveremo un sito istituzionale aggiornato, una newsletter cartacea e digitale e uno Sportello del cittadino per raccogliere segnalazioni e suggerimenti. Voglio un’amministrazione aperta e vicina alle persone».

Sicurezza e controllo del territorio restano temi centrali. Come intervenire?
«La sicurezza è fondamentale per vivere serenamente il paese. Intendiamo rafforzare la collaborazione con Polizia Locale e Forze dell’Ordine, aumentando i controlli, ampliando la videosorveglianza nei punti strategici e monitorando le aree più sensibili per prevenire degrado e microcriminalità».

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2026 LO SPECIALE

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 19 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.