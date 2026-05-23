Varese News

Varese Laghi

Sport e affetto, San Fermo ricorda Silvia e Alessandro a cinque anni dalla tragedia del Mottarone

Sabato pomeriggio, l'evento organizzato dall'associazione Come l'Aria per celebrare la memoria dei due giovani scomparsi il 23 maggio 2021 attraverso gli sport che più amavano

L'abbraccio di San Fermo a Silvia e Alessandro

Grandi e piccoli, amici, parenti e vicini di casa: tutta San Fermo si è ritrovata il pomeriggio di sabato 23 maggio all’oratorio Giovanni Paolo II per un momento di festa e sport in ricordo di Silvia Malnati e Alessandro Merlo: giovani vittime della tragedia della funivia del Mottarone del 23 maggio 2021.

Galleria fotografica

L’abbraccio di San Fermo a Silvia e Alessandro 4 di 6
L'abbraccio di San Fermo a Silvia e Alessandro
L'abbraccio di San Fermo a Silvia e Alessandro
L'abbraccio di San Fermo a Silvia e Alessandro
L'abbraccio di San Fermo a Silvia e Alessandro

La commemorazione era però cominciata dal mattino: con la cerimonia in cima alla montagna dove cinque anni fa 14 delle 15 persone che si trovavano a bordo di quella cabina persero la vita. Per il quinto anno consecutivo, le famiglie delle vittime sono salite alla chiesa della Madonna della Neve per un momento di ricordo e preghiera insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

Ma i familiari della giovane coppia non hanno voluto arrendersi al dolore e – lo stesso giorno – hanno deciso di chiamare a raccolta tutto il quartiere dove Silvia e Alessandro sono nati e diventati adulti per celebrare la loro memoria. Lo hanno fatto con un pomeriggio dedicato agli sport che più amavano: la pallavolo per Silvia, il calcio per Alessandro.

La manifestazione è cominciata proprio col torneo di minivolley, che ha visto sfidarsi le giovanissime atlete della Atlas San Fermo: la stessa squadra di pallavolo dove Silvia giocava da piccola. Concluse le partite, tutte le pallavoliste sono state premiate da Mauro Malnati, padre di Silvia e presidente dell’associazione Come l’Aria.

L'abbraccio di San Fermo a Silvia e Alessandro
La premiazione del trofeo di minivolley

Le premiazioni sono state anche l’occasione per ricordare il progetto delle borse di studio in ricordo di Silvia e Alessandro finanziate da Come l’Aria e rivolte agli studenti universitari meritevoli. Un’iniziativa pensata per tenere viva la memoria della coppia attraverso un gesto concreto di solidarietà, che è stata subito abbracciata dall’Università dell’Insubria e da Anche Io: l’associazione che si occupa di Materia, lo spazio culturale di VareseNews a Castronno.

L'abbraccio di San Fermo a Silvia e Alessandro
Andrea Zanovello, vice-presidente dell’associazione Come l’Aria, «Significativo ricordare Silvia e Alessandro in questo modo nel quartiere dove sono nati e diventati grandi»

Alla cerimonia in ricordo di Silvia e Alessandro ha partecipato anche il sindaco di Varese Davide Galimberti, che ha espresso vicinanza ai familiari delle vittime e ha elogiato le iniziative messe in campo dalla loro associazione.

L'abbraccio di San Fermo a Silvia e Alessandro
Le atlete della Atlas San Fermo insieme al sindaco di Varese Davide Galimberti e a Mauro Malnati, padre di Silvia e presidente dell’associazione Come l’Aria

A chiudere gli appuntamenti sportivi della giornata: il torneo di calcio aperto a tutti. Un momento di competizione ma soprattutto di amicizia, che ha animato il campetto dell’oratorio fino a sera.

Oltre all’impegno dei familiari di Silvia e Alessandro, la giornata di sabato è stata possibile anche grazie agli Amici della Cascina e ai volontari dell’associazione Dove Due o Tre, che si sono occupati di allestire lo stand gastronomico e a ristorare tutti gli atleti: stanchi ma soddisfatti di aver trasformato un sabato di maggio in un momento speciale.

Leggi anche

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Alessandro Guglielmi
alessandro.guglielmi@varesenews.it

 

Sostenere VareseNews vuol dire sostenere l'informazione "della porta accanto". Quell'informazione che sa quanto sia importante conoscere e ascoltare il territorio e le persone che lo vivono.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Maggio 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

L’abbraccio di San Fermo a Silvia e Alessandro 4 di 6
L'abbraccio di San Fermo a Silvia e Alessandro
L'abbraccio di San Fermo a Silvia e Alessandro
L'abbraccio di San Fermo a Silvia e Alessandro
L'abbraccio di San Fermo a Silvia e Alessandro

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.