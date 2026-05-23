Sport e affetto, San Fermo ricorda Silvia e Alessandro a cinque anni dalla tragedia del Mottarone

Grandi e piccoli, amici, parenti e vicini di casa: tutta San Fermo si è ritrovata il pomeriggio di sabato 23 maggio all’oratorio Giovanni Paolo II per un momento di festa e sport in ricordo di Silvia Malnati e Alessandro Merlo: giovani vittime della tragedia della funivia del Mottarone del 23 maggio 2021.

Galleria fotografica L’abbraccio di San Fermo a Silvia e Alessandro 4 di 6

La commemorazione era però cominciata dal mattino: con la cerimonia in cima alla montagna dove cinque anni fa 14 delle 15 persone che si trovavano a bordo di quella cabina persero la vita. Per il quinto anno consecutivo, le famiglie delle vittime sono salite alla chiesa della Madonna della Neve per un momento di ricordo e preghiera insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

Ma i familiari della giovane coppia non hanno voluto arrendersi al dolore e – lo stesso giorno – hanno deciso di chiamare a raccolta tutto il quartiere dove Silvia e Alessandro sono nati e diventati adulti per celebrare la loro memoria. Lo hanno fatto con un pomeriggio dedicato agli sport che più amavano: la pallavolo per Silvia, il calcio per Alessandro.

La manifestazione è cominciata proprio col torneo di minivolley, che ha visto sfidarsi le giovanissime atlete della Atlas San Fermo: la stessa squadra di pallavolo dove Silvia giocava da piccola. Concluse le partite, tutte le pallavoliste sono state premiate da Mauro Malnati, padre di Silvia e presidente dell’associazione Come l’Aria.

La premiazione del trofeo di minivolley

Le premiazioni sono state anche l’occasione per ricordare il progetto delle borse di studio in ricordo di Silvia e Alessandro finanziate da Come l’Aria e rivolte agli studenti universitari meritevoli. Un’iniziativa pensata per tenere viva la memoria della coppia attraverso un gesto concreto di solidarietà, che è stata subito abbracciata dall’Università dell’Insubria e da Anche Io: l’associazione che si occupa di Materia, lo spazio culturale di VareseNews a Castronno.

Andrea Zanovello, vice-presidente dell’associazione Come l’Aria, «Significativo ricordare Silvia e Alessandro in questo modo nel quartiere dove sono nati e diventati grandi»

Alla cerimonia in ricordo di Silvia e Alessandro ha partecipato anche il sindaco di Varese Davide Galimberti, che ha espresso vicinanza ai familiari delle vittime e ha elogiato le iniziative messe in campo dalla loro associazione.

Le atlete della Atlas San Fermo insieme al sindaco di Varese Davide Galimberti e a Mauro Malnati, padre di Silvia e presidente dell’associazione Come l’Aria

A chiudere gli appuntamenti sportivi della giornata: il torneo di calcio aperto a tutti. Un momento di competizione ma soprattutto di amicizia, che ha animato il campetto dell’oratorio fino a sera.

Oltre all’impegno dei familiari di Silvia e Alessandro, la giornata di sabato è stata possibile anche grazie agli Amici della Cascina e ai volontari dell’associazione Dove Due o Tre, che si sono occupati di allestire lo stand gastronomico e a ristorare tutti gli atleti: stanchi ma soddisfatti di aver trasformato un sabato di maggio in un momento speciale.